Shaquille O’Neal revela motivo por ser hater de Caitlin Clark

Shaquille O’Neal foi um dos grandes críticos de Caitlin Clark nos últimos anos. Desde o basquete universitário, por exemplo, ele sempre duvidou que a armadora pudesse manter o alto nível quando chegasse na WNBA. A jovem fenômeno, no entanto, calou o lendário ex-jogador, ao ser eleita a Novata do Ano em 2023/24 e quebrar diversos recordes em seu ano de estreia.

O ano espetacular de Caitlin Clark, com médias de 19.2 pontos, 5.7 rebotes e 8.4 assistências, mudou a visão de Shaquille O’Neal. Em participação no podcast Unapologetically Angel, Shaq se rendeu à craque do Indiana Fever. Além disso, explicou que o hate contra a jovem era motivado pelo sentimento por Angel Reese, principal rival da jogadora de 22 anos.

“Clark está fazendo coisas que nunca vimos antes”, reconheceu O’Neal a Reese. “Eu era um hater, porque, você sabe, estou com você. Mas, se eu digo que a pessoa vai acertar o arremesso e ela acerta o arremesso, significa que ela é a verdade”, completou.

O’Neal de fato nunca escondeu sua preferência por Reese em relação a Clark. O lendário pivô, afinal, mantém uma forte relação desde o momento em que a conheceu. Durante a temporada da WNBA, por exemplo, ele afirmou que sua pupila era a verdadeira Novata do Ano. Na explicação, ele afirmou: “Angel é a minha garota”.

Além disso, o ídolo do Los Angeles Lakers é uma espécie de mentor para a pivô de 22 anos. A relação de mentoria começou após um jogo de futebol americano em LSU. Durante a formatura de Reese na universidade, por exemplo, foi ele quem a acompanhou na celebração.

Shaq ainda foi o responsável por contratar Reese para o grupo de atletas da Reebok. O ex-jogador é o principal nome da marca e passou a ser uma espécie de olheiro na busca por jogadoras femininas. Um dos primeiros nomes que conseguiu, portanto, foi a do fenômeno da WNBA.

Vale adicionar que Shaquille O’Neal é um “produto” de LSU. Justamente a universidade que Reese passou. No Final Four de 2023, Clark enfrentou a universidade da dupla de pivôs e perdeu por 102 a 85. Desse modo, o ídolo da NBA sempre teve motivos para valorizar mais a pivô do Chicago Sky, do que a armadora do Fever.

