Shaquille O’Neal: “Kevin Durant não está entre os melhores por ir para o Warriors”

Existe algum paralelo entre a história do lendário pivô Shaquille O’Neal e o astro do Phoenix Suns, Kevin Durant? Para o ex-jogador, sim. Os dois são unidos por um grande motivo: apesar de serem grandes astros na história da NBA, eles não conseguiram atingir o nível da discussão de melhor jogador de todos os tempos. E, no caso do ala, Shaq considera que a ida para o Golden State Warriors em 2017 foi vital para essa noção ao redor da liga.

O’Neal recebeu o ex-jogador Lou Williams em seu podcast BIG. Então, eles conversaram sobre o status de Durant na NBA atual. Para O’Neal, o craque está em uma categoria única na história do jogo, assim como ele, mas não na maior discussão de todas.

“Kevin é muito especial. Sério, eu acho que ele está em uma categoria única, assim como eu. Não estou na conversa de melhor de todos os tempos, mas sou um dos jogadores mais dominantes da história. Acho que a lógica é a mesma quando falamos dele, que é um dos cestinhas mais fantásticos da história. É difícil encontrar alguém tão bom quanto ele”, exaltou o ex-jogador.

Mas O’Neal deixou claro que a polêmica saída do Oklahoma City Thunder prejudicou o ala nesse tipo de discussão. Mesmo que ele tenha vencido dois títulos, a “mancha” em seu legado segue presente, de acordo com Shaq.

“Ele perde para o Golden State em um ano e se junta a eles no outro. Então, a história fica um pouco manchada, não é assim que as coisas funcionam”, ressaltou.

Williams, por outro lado, defendeu que o astro de Phoenix deveria estar na conversa dos maiores da história, mesmo com a história envolvendo a chegada ao Warriors.

“É difícil, cara, mas Kevin Durant é um talento que transcende o jogo. Acho que nunca vimos e dificilmente vamos ver alguém como ele, com seu estilo. Foi um momento ruim para ir para Golden State, eu concordo. Mas acho que, se ele fosse para lá em qualquer outro ano de sua carreira, não seria uma coisa tão grande assim”, opinou o histórico sexto homem.

Mas, se descartam Kevin Durant da discussão neste momento, Shaquille O’Neal deixou claro que existe uma maneira de mudar isso: o ala precisa vencer um título como o principal jogador.

“Charles Barkley sempre diz uma coisa que eu concordo muito sobre isso. Ele precisa ganhar um título como o ‘motorista do ônibus’. Ele precisa levar o seu time até lá. Não foi isso o que aconteceu no Warriors. Então, se ele conseguir, acho que a discussão estará aberta para que ele entre”, afirmou.

É muito difícil imaginar que alguém possa romper o ciclo infinito de discussões entre Michael Jordan e LeBron James no curto prazo. Mas é verdade que a admiração por Durant, apesar de enorme, é um pouco menor em relação ao astro do Los Angeles Lakers e até a Stephen Curry em muitos casos. Se ainda conseguir vencer um título sem o armador ao lado, essa noção mudaria radicalmente.

