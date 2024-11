NBA: Jornalista projeta campanha de play-in para o Phoenix Suns

O momento do Phoenix Suns na NBA não é bom e após cinco derrotas seguidas, a equipe está próxima da zona do play-in. No entanto, o começo da temporada foi animador. Com uma dos melhores início de temporada da história da franquia, foram nove vitórias e somente duas derrotas. Agora, o jornalista Andre Snellings, da ESPN, projeta um futuro pessimista para o time do Arizona.

Vale lembrar que a fase ruim está diretamente ligada com a ausência de Kevin Durant. O astro não atua desde o início do mês por conta de uma lesão.

“O Suns começou a temporada a todo vapor vencendo oito dos seus primeiros nove jogos. Mas naquele nono jogo eles perderam Durant por uma distensão na panturrilha. Ele não joga desde então. Sem Durant, o Suns perdeu cinco dos seus últimos seis jogos com uma margem de derrota de 12,2 pontos”.

Publicidade

Além disso, o jornalista destacou que as lesões do trio formado por Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal são o principal problema da equipe, já que esses jogadores tem histórico de contusões.

Leia mais!

“As três estrelas do Suns têm um histórico infeliz de lesões, o que sugere que suas dificuldades sem Durant podem não ser um problema de curto prazo. Apesar de ter jogado 75 partidas no último ano, ele teve uma média de 26,5 jogos perdidos nas últimas quatro temporadas. Além disso, perdeu toda a temporada 2019/20 se recuperando de uma lesão. Booker teve uma média de 19 jogos perdidos nas últimas três temporadas, enquanto Beal perdeu, em média, 34,3 jogos no mesmo período”, acrescentou.

Publicidade

Assim, a projeção do jornalista da ESPN, é para que o Phoenix Suns dispute o play-in nesta temporada da NBA.

“Os Suns têm uma margem de pontuação de -1,5. Nas últimas três temporadas, apenas dois times com margem de pontuação negativa terminaram com mais vitórias do que derrotas. Então, nenhum venceu mais de 46 jogos. Na última campanha, com Durant jogando o maior número de jogos desde 2018/19, os Suns ainda venceu ‘apenas’ 49 jogos. Eles podem não alcançar essa marca agora”, completou.

Publicidade

Por fim, Andre Snellings destacou que o fato do Phoenix Suns disputar a divisão mais difícil da NBA pode ser um problema para as pretensões da equipe.

“O Oeste é muito competitivo e Divisão do Pacífico é a mais disputada da NBA. Afinal, todos os cinco times estão com mais vitórias do que derrotas. Isso pode facilmente empurrar os Suns, que quase ficaram disputaram o play-in na temporada passada, para dentro da disputa desta vez”, finalizou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA