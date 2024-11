Warriors seria candidato a troca por jogador do Bulls

De acordo com o jornalista Jake Fischer, da plataforma Substack, o Golden State Warriors é um possível destino para uma troca envolvendo o jogador do Chicago Bulls, Patrick Williams. O ala-pivô tem sido citado em rumores desde o início da temporada.

“Um nome que seria legal é Patrick Williams. Sei que a equipe está mais do nunca disposta a envolvê-lo em troca. Então, se o Warriors está olhando para nomes que podem crescer e se desenvolver, existe uma chance do time olhar para alguém como o ala pivô de Chicago”, comentou Fischer.

O jogador tem apenas 23 anos e pode se encaixar bem em Golden State, sendo uma peça para ajudar hoje e também guiar o futuro da equipe. Apesar de ter problemas com lesões, Williams apresenta um bom potencial quando saudável. Em 15 jogos até na atual temporada, tem médias de 9.9 pontos, cinco rebotes e 2.3 assistências.

Dessa forma, jogando na NBA desde 2020, Williams pode ter bom impacto em uma equipe que briga pelo título. Além disso, o Bulls deve ir para o tank num futuro próximo, se continuar sem grandes chances nos playoffs da NBA.

Enquanto isso, o Warriors tem tido problemas recentes. Mas, de maneira geral, está jogando bem. As expectativas em relação à franquia antes da temporada não eram altas. No entanto, Golden State tem 12 vitórias em 17 jogos disputados, ocupando a segunda colocação da Conferência Oeste. Então, Stephen Curry e Draymond Green tem guiado a equipe novamente.

Usando uma rotação bastante profunda, com mais de 12 jogadores participando dos jogos, Golden State mostra que sempre são bem-vindos bons jogadores para sair do banco. Ademais, o potencial mostrado por Patrick Williams até aqui o coloca num patamar de jovem a ser disputado, caso esteja no mercado de trocas.

Por outro lado, o Bulls deve negociar vários jogadores, já que vive momento de transição. Na atual campanha, soma sete vitórias e 11 derrotas. Além disso, Zach LaVine deve ser de novo alvo de rumores de troca. Algo que aconteceu nos últimos anos. Patrick Williams também pode atrair interesse de várias equipes da NBA devido à sua idade e potencial.

Assim, pode ser que a troca entre Bulls e Warriors pelo jogador se concretize. Chicago, claro, gostaria de escolhas de Draft futuras e jovens jogadores para desenvolver. Sobretudo, pensando em uma reconstrução.

