Sem Warriors, Pat Riley elege dinastias da NBA

O Golden State Warriors é considerado o time com a última dinastia da NBA, mas não para o presidente do Miami Heat, Pat Riley. Em entrevista ao podcast The OGs, o dirigente elencou apenas três dinastias na história da liga. Portanto, deixou a geração de Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, fora da discussão.

Na visão de Riley, os três times mais dominantes da história da NBA são o Boston Celtics de Bill Russell, com seus 11 títulos em 13 anos, o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, que conquistaram cinco títulos, e o Chicago Bulls, hexacampeão da liga com Michael Jordan.

“Na minha opinião, houve três dinastias: Boston nos anos 60 (11 campeonatos em 13 anos com Bill Russell). É por isso que seu número está pendurado nos ginásios de todas as arenas desta liga, porque ele merece estar lá. Depois, os Lakers, o showtime. Afinal, foram cinco campeonatos em nove anos. Então, essa foi uma dinastia. Os 6-7 anos de Michael também. Sem dúvidas. Não sei se há uma dinastia agora”.

Pat Riley também comentou sobre o domínio do San Antonio Spurs e do Warriors na NBA. Porém, o ex-técnico não acredita que essas equipes se encaixem no seleto grupo das dinastias da liga.

“Você tem San Antonio e Golden State vencendo quatro. Mas, sabe, quando você chega a uma rivalidade como essa, ela se torna tão intensa que você herda isso. O que aconteceu conosco nos anos 80 foi que herdamos as seis derrotas consecutivas do meu grande amigo Jerry West e Elgin Baylor, que perderam para os Celtics”.

Ficando fora da lista de Pat Riley, o Spurs de Gregg Popovich foi campeão da NBA cinco vezes em um período de 15 anos entre 1999 e 2014. O Warriors ganhou seu primeiro título em 2015 e, nos anos seguintes, ainda conquistaram a liga em outras três oportunidades.

Por fim, outra equipe que conseguiu títulos nos anos 2000 foi o Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Isso porque a equipe venceu a NBA por três anos consecutivos entre 2000 e 2002. Após a saída do pivô, Kobe ainda levou mais dois títulos com a equipe em 2009 e 2010.

Vale dizer que Pat Riley acumula nove títulos da NBA. Seis deles foram pelo Los Angeles Lakers. Um como jogador, mais um como assistente técnico e outros quatro como treinador do time. Pelo Miami Heat, aliás, comandou a equipe ao troféu da liga em 2006. Já como executivo, venceu duas vezes com o trio LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

