Pronto para reformulação de elenco, Bulls quer troca de dois jogadores

O Chicago Bulls parece estar pronto para uma reformulação de elenco e, com isso, a troca de dois jogadores parece inevitável. De acordo com o jornalista Joe Cowley, do jornal Chicago-Sun Times, a franquia continua analisando o mercado para Zach LaVine e Nikola Vucevic.

“Então qual caminho o vice-presidente executivo de operações de basquete, Arturas Karnisovas, fará?”, escreveu Cowley. “O Sun-Times e outros veículos de comunicação reportaram que Karnisovas ainda está tentando trocar Zach LaVine e Nikola Vucevic”.

“Conseguir negociar um deles, ou os dois, colocaria o Bulls em uma posição mais vantajosa na loteria do próximo Draft. A oitava escolha que eles tem no momento não é a ideal”, completou.

Publicidade

Segundo Cowley, tudo indica que o Bulls está pronto para reconstruir seu elenco e isso começará com a troca dos dois jogadores. Com a saída de DeMar DeRozan e Alex Caruso, as chances do time competir de verdade acabaram. Desse modo, LaVine e Vucevic não fazem mais sentido para a equipe.

No momento, LaVine está com 22.7 pontos, 4.9 rebotes e 3.9 assistências como média nesta temporada. Ao mesmo tempo, tem 52.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 44% nas bolas de três. Apesar dos bons números, seu estilo de jogo até hoje, em seu décimo ano na NBA, não se mostrou efetivo para vencer nos playoffs. Pelo menos não com ele sendo o principal pontuador de uma equipe.

Publicidade

Leia mais sobre o Chicago Bulls!

Além disso, o ala-armador irá receber US$43 milhões nesta temporada, um valor muito alto para um time que não há chances verdadeiras de competir. Esse é o penúltimo ano garantido do seu acordo. O astro tem uma opção de jogador para 2027/28 de US$48.9 milhões.

Então, a troca de LaVine pode ser entendida como essencial para o início de uma reconstrução. No entanto, a necessidade do Bulls de trocá-lo, aliado com a ineficiência dele, desvaloriza muito seu valor de mercado.

Por outro lado, Vucevic está em uma situação um pouco melhor. O pivô é um dos melhores arremessadores de sua posição, anotando 20.5 pontos e 46.3% de aproveitamento do perímetro no momento. Então, há times que poderiam se beneficiar de seu jogo, pelo menos no ataque.

Publicidade

O que dificulta sua troca é que ele é um pivô de 34 anos que nunca foi um grande defensor e agora está cada vez pior. Seu salário de US$20 milhões pelos próximos dois anos também não ajuda.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA