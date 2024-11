Ex-jogador do Bulls explica como foi ver Dennis Rodman em quadra pela primeira vez

Dennis Rodman era diferente em quadra. Embora o pivô quase nunca marcasse muitos pontos, sua habilidade de dominar o garrafão e pegar rebotes, mesmo tendo apenas 2,01 m, chamava a atenção. E o ex-jogador do Chicago Bulls, Stacey King, se rendeu a Dennis Rodman em entrevista recente. Além disso, diz como foi assistir o cinco vezes campeão jogar pela primeira vez.

A maioria dos fãs de basquete testemunhou o domínio do atleta nos rebotes só quando ele chegou à NBA. King, no entanto, viu um lado ainda mais agressivo de Rodman, que regularmente superava seus adversários usando sua habilidade de pontuar durante seus dias de jogador universitário.

Dessa forma, nos três anos em que jogou pela Southeastern Oklahoma State, Dennis Rodman se destacou como um fenômeno nas pontuações, com uma média de 25,7 pontos e 15,7 rebotes por jogo. Houve jogos em que Rodman marcou 46 pontos. Por isso, King ficou curioso para ver o fenômeno ao vivo.

Publicidade

Leia mais sobre o Bulls!

Em seu podcast, o tricampeão da NBA pelo Chicago Bulls relembrou sua primeira impressão de Rodman. King admitiu que duvidou do potencial e calibre do então jogador ao ver sua estatura relativamente baixa.

“Quando eu estava em Oklahoma, eu o vi jogar… Ele estava conseguindo tipo 30 pontos e 30 rebotes. Eu pensei, ‘Quem é esse tal de Dennis Rodman?’ Então, eu e meus colegas de time da escola fomos ver… Chegamos lá e nos sentamos nas arquibancadas… Esperando esse cara aparecer. Eu achava que ele teria tipo 2,11m – um cara grande. Mas ele sai correndo do vestiário como um cão selvagem, e dá três voltas na quadra – em alta velocidade”, contou King. “Meu amigo disse: ‘Esse aí é o Worm’. Esse 2,01m e fazia 30 rebotes e 30 pontos por jogo. Ele falou: ‘Apenas observe, é a coisa mais empolgante que você vai ver'”.

Publicidade

Rodman não demorou para encantar a torcida

Assim, desde o início do jogo, Dennis Rodman não perdeu tempo em mostrar suas habilidades, marcando uma bandeja em um contra-ataque e demonstrando suas qualidades atléticas.

“Soltaram a bola e Dennis desviou para a esquerda – a bola nem tocou o chão (e) o jogador disparou”, acrescentou King. “Eles lançaram uma ponte aérea para ele do meio da quadra, logo após o salto inicial. E ele enterrou. Foi a coisa mais louca que já vi”.

Publicidade

Dito isso, King ficou impressionado não apenas com o vigor físico de Rodman, mas com o quanto seu jogo havia evoluído quando chegou à NBA. O então ala-pivô focou em rebotes e no controle do garrafão ao invés de pontuar, mesmo possuindo habilidade para tal. Dessa forma, a transformação só aumentou o respeito de King por Dennis Rodman, vendo como um jogador altruísta que adaptou seu estilo para atender às necessidades de suas equipes e conquistar títulos com Chicago Bulls e Detroit Pistons.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA