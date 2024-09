Titular do Chicago Bulls tem retorno incerto para temporada da NBA

Nessa semana, o Chicago Bulls teve uma notícia preocupante sobre um titular da NBA. De acordo com Darnell Mayberry, do site The Athletic, Patrick Williams sentiu desconforto no pé. O mesmo, aliás, que o deixou fora da última temporada após passar por cirurgia. Desse modo, a franquia pode ter mais um jogador crucial no banco de reservas.

“Um pouco mais de uma semana antes da fase de treinamentos, Darnell Mayberry reportou que Patrick Williams sentiu um desconforto no último mês em seu pé operado. A notícia com mais cara de Bulls da história”, compartilhou o portal Bleacher Nation Bulls.

A última vez que o titular do Chicago Bulls jogou na NBA foi em 25 de janeiro. Ele, então, fraturou seu pé esquerdo e teve que passar por cirurgia que o tirou do restante da temporada passada. Durante a offseason, Williams afirmou estar recuperado da lesão, mas sentiu dor em uma atividade que teve com o time. Agora, ele precisará passar por mais testes médicos e seu retorno em 2024/25 ainda é incerto.

Mesmo não tendo jogado metade da temporada passada, Williams assinou um contrato de cinco anos por US$90 milhões com o time nesta offseason. O ala de 22 anos foi draftado em 2020 pelo Bulls. Desde então, tem sido um jogador eficiente, mesmo com um baixo volume de arremessos.

Na última temporada, ele teve médias de dez pontos, 3.9 rebotes e 1.5 assistência em 44.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Além disso, foram 39.9% nas bolas de três ao longo de 43 partidas.

Com a saída de DeMar DeRozan e Alex Caruso na offseason, é esperado que os jogadores mais novos do Bulls tenham mais espaço e responsabilidade na próxima temporada. Williams talvez seja o que conseguiria o maior novo papel de destaque na equipe. A renovação de contrato mostra que a franquia acredita no desenvolvimento do jogador e o quer no time a longo prazo.

No entanto, não temos uma informação concreta sobre o estado de saúde do pé de Williams. A fase de treinamentos do Bulls começa dia 1 de outubro, então teremos mais informações sobre o atleta. Se for confirmado que ele não está saudável, será mais um caso parecido com os que a franquia já vem lidando nos últimos meses, como Lonzo Ball.

