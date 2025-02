Segundo jornalista, Heat sabe que fez besteira em troca por Terry Rozier

Há um ano, o Miami Heat fechou uma troca por Terry Rozier. O negócio com o Charlotte Hornets custou caro, uma vez que a franquia enviou Kyle Lowry e uma escolha de primeira rodada. Algo justificável à época, quando o armador brilhava na NBA. No entanto, na metade da temporada 2024/25, o cenário é diferente.

De acordo com Ethan J. Skolick, do portal Five Reasons Sports, o Heat até se arrepende da troca por Terry Rozier. O jornalista explicou que o negócio foi uma estratégia de um time que estava “desesperado para vencer”. Porém, a chegada do armador não mudou as perspectivas, como era esperado.

“A diretoria do Heat sabe que cometeu um erro com essa troca. Assim como nós, no Five on the Floor, sabemos que erramos ao apoiá-la. Isso mostra que, às vezes, estar muito desesperado para fazer alguma coisa pode sair pela culatra”, afirmou o jornalista.

Na época da troca, Rozier era visto como um jogador de impacto imediato. Isso porque, ele tinha médias de 23.2 pontos, 6.6 assistências e 3.9 rebotes pelo Hornets, até a metade da temporada 2023/24. No Heat, entretanto, ele não conseguiu manter o alto nível. No mesmo ano, seus números em Miami caíram para 16.4 pontos, 4.3 rebotes e 4.2 assistências.

As coisas começaram a desandar mais ainda na atual campanha. Com o Heat brigando pela pós-temporada, o armador ex-Hornets caiu ainda mais de produção, com médias de 12.4 pontos e 4.1 rebotes, além de 30.6% nos arremessos. Como resultado, ele perdeu espaço no time titular, sendo reserva de 26 de 47 partidas.

“Posso dizer que ninguém na diretoria está forçando Erik Spoelstra a colocar Rozier em quadra. Em especial, depois do prazo de trocas”, completou Skolick.

Jogador admite

Até mesmo Rozier admite que não conseguiu manter o alto nível no Heat. Após virar reserva da equipe na temporada, o armador comentou sobre as altas expectativas durante sua chegada e como o período de mudança o atrapalhou a ter boas atuações.

“Alguns jogadores não admitem, mas o aspecto mental é bem importante quando você passa por uma mudança de função. Afinal, somos todos humanos. Eu quero mostrar o meu melhor basquete e, assim, fazer a torcida entender porque trocaram por mim. No entanto, reconheço que não provei isso ainda. Mas acredito que vamos dar a volta por cima. Sei que vou”, afirmou o atleta, em entrevista ao site HoopsHype.

Rozier, no entanto, não encarou a ida para o banco de reservas com tanto drama quanto outros atletas. Apesar do Heat se arrepender da troca, tem sido elogiado dentro da franquia pela postura depois de perder a titularidade. Como titular ou saindo do banco, o armador se vê como um privilegiado.

“Eu não tive problemas em começar a sair do banco de reservas porque é só mais uma coisa a superar em minha carreira. É uma parte da vida. Você sempre deve se adaptar as circunstâncias em torno de si. Mas não tenho do que reclamar. Sou um abençoado, pois jogo na NBA e faço o que amo. Eu vou achar o meu caminho e, assim, ajudar a equipe”, cravou o ex-atleta do Boston Celtics.

