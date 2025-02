Nikola Jokic: “Os melhores jogadores de basquete estão nos EUA”

O All-Star Game 2025 chegou ao fim cercado de opiniões. Isso em razão do novo formato adotado pela NBA, que teve um Final Four para tentar trazer mais competitividade ao jogo. No entanto, alguns atletas e analistas têm pedido um novo modelo: Time Estados Unidos contra Time Mundo. O astro Nikola Jokic, ainda assim, aponta que a sugestão pode ser favorável os jogadores de basquete dos EUA.

“Os melhores jogadores de basquete do mundo vem dos EUA”, afirmou Nikola Jokic. “Eles têm jogadores mais talentosos do que o resto do mundo. A Europa e o restante têm nomes de talento, mas a maioria vem daqui”, acrescentou.

Para efeito de comparação, basta olhar o All-Star recente. Embora os astros internacionais estejam ganhando espaço, eles ainda foram minoria no torneio. Ao todo, foram oito nomes, sendo: Victor Wembanyama; Giannis Antekounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns e Jokic. Os outros 16, por outro lado, eram dos EUA.

Em um evento EUA x Resto do Mundo no All-Star, cada time precisaria de 12 jogadores. Apesar de existirem outros astros de outros lugares, essa necessidade de equilíbrio tiraria quatro nomes do país da disputa entre as estrelas. Assim, traria uma dificuldade para a NBA, que já analisou o formato.

“Não é que não podemos encontrar uma forma de resolver, mas queremos um processo justo. Se você escolhe metade dos jogadores de um grupo de 30% e a outra de um grupo de 70%, pode não ser justo para os jogadores. Então, isso é uma coisa que estamos analisando”, afirmou o comissário Adam Silver.

Apesar da dificuldade, existem muitos apoiadores da ideia. Em especial, os próprios astros do possível Time Mundo. Victor Wembanyama, por exemplo, afirmou que deseja mais duelos contra os craques dos Estados Unidos, como nas Olimpíadas de Paris ou em outros torneios internacionais.

“Eu adoraria. Minha opinião é que seria mais significativo. Há mais orgulho nisso, mais em jogo”, comentou o craque do San Antonio Spurs.

De fato, o espírito de defender sua nação poderia atender ao desejo da NBA de maior competição no All-Star. Giannis Antetokounmpo, aliás, tem certeza disso. Segundo ele, o formato atual não garante que os jogadores se esforcem como o esperado. Uma mudança, porém, poderia trazer um espírito diferente.

“Eu adoraria isso. Eu acho que seria o formato mais interessante e mais empolgante. Com certeza, eu teria orgulho disso. Eu sempre compito, mas acho que isso me daria um pouco mais de motivação para competir”, afirmou o astro do Milwaukee Bucks.

Modelo no Hóquei

A NBA, aliás, pode analisar um modelo adotado no Hóquei para ter certeza da mudança. Desde a semana passada, está sendo disputado o 4 Nation Face-Off. Ou seja, as quatro melhores nações do esporte duelam em jogos que começaram no Canadá e terminam nos EUA. No primeiro jogo, foram três lutas em nove segundos.

“Às vezes as coisas ficam velhas e precisam de uma repaginada. Eu sei que eles tentaram coisas diferentes para tentar fazer acontecer. Acho que o que será interessante de ver é como esse lance do 4 Nations se desenrola no hóquei. Se isso der certo, talvez a gente tenha que dar uma olhada”, comentou Draymond Green.

