Jogadores candidatos aos prêmios e times ideais da NBA sob risco

Desde a última temporada, jogadores com menos de 65 jogos na NBA não podem concorrer mais aos prêmios e times ideais. Apesar de muitos atletas não gostarem da ideia, foi uma forma de a liga e a Associação de Jogadores entrarem em acordo. Isso porque nos anos anteriores, astros eram premiados com muito menos partidas disputadas.

Então, para 2024/25, alguns jogadores já não vão cumprir o mínimo de jogos e estão fora dos principais prêmios. Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, está fora da temporada. Como ele fez apenas 46 partidas, não pode participar. Outros astros, como Luka Doncic (Los Angeles Lakers) e LaMelo Ball (Charlotte Hornets), também não vão brigar por nada. Enquanto Doncic esteve em 26 embates, Ball jogou 35 vezes.

Como já perderam mais de 17 jogos (dos 82 possíveis, no total), outros grandes jogadores da NBA não entram. São os casos de Ja Morant (Memphis Grizzlies), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) e Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder).

Mas ainda existem aqueles que estão sob riscos de ficarem de fora de times ideais ou prêmios individuais. Aqui, vamos listar quantos jogos os principais candidatos ainda podem perder até o fim da fase regular da NBA em 2024/25.

Vale lembrar, no entanto, que o critério vale para tudo. Dos astros aos calouros. Jared McCain, do Philadelphia 76ers, chegou a liderar o ranking dos novatos. Mas como se machucou e não joga mais em 2024/25, não tem como entrar.

Candidato ao prêmio de jogador que mais evoluiu na NBA, Jalen Johnson, do Atlanta Hawks, está fora. Assim como Bobby Portis, que era um dos favoritos ao de melhor reserva. Suspenso por 25 jogos, o ala-pivô do Milwaukee Bucks não está mais na disputa.

Confira, então, quais jogadores aos prêmios e times ideais da NBA estão sob risco

Kevin Durant

Apesar de estar sempre nas listas para MVP ou prêmios para times ideais da NBA, Kevin Durant é um dos jogadores sob risco. Isso porque ele fez 44 dos 57 jogos do Phoenix Suns até aqui. Ou seja, só pode perder mais quatro partidas até o dia 11 de abril, data da última rodada da fase regular.

Giannis Antetokounmpo

Em terceiro na Corrida para o MVP, o astro do Milwaukee Bucks ficou fora de 12 jogos. Então, só pode deixar de atuar em mais cinco. Antetokounmpo, certamente, estará nos times ideais da NBA se cumprir a meta de partidas.

Anthony Davis

Astro do Dallas Mavericks, Davis fez parte daquela polêmica troca por Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. No entanto, logo em seu primeiro jogo pelo Mavs, ele se machucou. Isso, depois de perder algumas partidas por outra lesão ainda no Lakers. No momento, ele fez 43 jogos, mas as chances de ficar elegível são mínimas. Davis ainda se recupera, enquanto pode perder só mais dois.

Kyrie Irving

Nove vezes All-Star, o colega de Davis no Mavs está sob risco. Apesar de Irving não estar na lista de jogadores para o MVP, ele pode entrar nos times ideais, ainda que seja no terceiro. Mas como fez 46 jogos e Dallas ainda terá mais 24, o máximo que ele pode chegar é 70. Ou seja, precisa entrar em quadra, pelo menos, mais 19 vezes. Vale lembrar que ele não atinge os 65 desde 2018/19.

Damian Lillard

Assim como Irving, Lillard briga pelo terceiro dos times ideais da NBA. Eventualmente, segundo. Com 46 jogos, só pode perder outros sete.

Andrew Nembhard

Armador do Indiana Pacers, Nembhard não é exatamente um dos jogadores candidatos ao MVP, mas pode entrar nos times ideais de defesa. Isso porque o canadense foi eleito o melhor defensor do Leste em janeiro. Problema? Só pode perder mais um jogo até o fim da temporada.

Norman Powell

O cestinha do Los Angeles Clippers é um dos principais candidatos ao prêmio de jogador que mais evoluiu da NBA. No entanto, com 45 jogos, só pode perder mais seis.

Draymond Green

O polêmico Draymond Green já venceu prêmios e fez parte dos jogadores em times ideais da NBA. No entanto, Green já perdeu 14 jogos. Ou seja, não pode ficar de fora em mais do que três para ter chance de entrar nos de defesa.

Caris LeVert

Como vários dos candidatos ao prêmio de melhor reserva da NBA estão fora da disputa, LeVert está perto do limite. Ele fez 43 jogos, enquanto o seu novo time, o Atlanta Hawks, atuou em 57. Ou seja, não pode perder mais do que três.

De’Andre Hunter

Coincidência? Hunter foi em troca por LeVert e é o novo reforço do Cleveland Cavaliers. Mas o ala atuou em apenas 42 partidas. Ou seja, como o Cavs já fez 57 jogos, ele só pode ficar fora de outros dois. Do contrário, o jogador perde a chance de brigar nos prêmios da NBA. O atleta é um dos favoritos ao de melhor reserva.

Lauri Markkanen

Ainda que improvável, o ala do Utah Jazz está a quatro jogos do limite para os times ideais da NBA.

Alex Sarr

Segunda escolha do último Draft da NBA, Alex Sarr possui chances de entrar nos times ideais de calouros. No entanto, só pode perder mais quatro jogos.

Zach Edey

Pivô novato do Memphis Grizzlies, Edey só pode ficar fora de mais três jogos. Do contrário, perde a chance de brigar por prêmios de calouro e de times ideais.

Outros jogadores que não podem entrar em times ideais (calouro e defesa, inclusos) ou prêmios da NBA

Aqui, listamos todos aqueles que poderiam brigar por alguns dos prêmios ou times ideais.

Melhor defensor ou times de defesa da NBA

Alex Caruso. Herb Jones, Jalen Suggs, Aaron Nesmith, Aaron Gordon

Melhor reserva

Bogdan Bogdanovic, Jonathan Kuminga, Jordan Clarkson, Donte DiVincenzo

Times ideais da NBA

Franz Wagner, Paolo Banchero, Paul George, Jimmy Butler

