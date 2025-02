Técnico do 76ers explica motivo por deixar Joel Embiid no banco

Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers, falou sobre o momento atual da equipe e de Joel Embiid. A expectativa no início da temporada era de que o Sixers fosse um dos grandes candidatos ao título, após trazer Paul George. Isso, junto de Embiid e Tyrese Maxey, seria o grande Big 3 da franquia. No entanto, a lesão no joelho do pivô camaronês e a inconstância de George têm feito Philadelphia uma das piores equipes da liga.

Na derrota para o Brooklyn Nets, nesse sábado (22), o técnico do 76ers deixou Joel Embiid no banco durante o quarto período, mesmo com o jogo estando acirrado. O técnico se pronunciou sobre isso. “Aquele grupo estava jogando muito bem junto e tinha um bom senso de jogo naquele momento, então eu só quis o time em quadra”.

Nurse acrescentou ainda sobre a situação atual de Embiid: “Ele não está sendo ele mesmo, todos sabemos disso. Não é o jogador que estamos acostumados a ver atuando em um nível super alto. Mas eu o elogio por nos dar o que pode”.

Na atual temporada, o camaronês jogou apenas 19 partidas, com médias de 23.8 pontos, 8.2 rebotes e 4.5 assistências. Os números, então, são bem diferentes da temporada passada, quando teve 34.8 pontos, 11 rebotes e 5.6 assistências. O jogador segue com o joelho machucado desde 2023/24, quando era líder da corrida para MVP, mas só participou de 39 jogos.

Nos playoffs, a sina foi parecida, quando o Philadelphia 76ers perdeu para o New York Knicks. O pivô chegou a perder jogos dentro da série por conta da lesão.

Sem seu principal jogador, o 76ers tem apenas 20 vitórias e 36 derrotas, ocupando a 12ª colocação na conferência Leste. Além disso, o time perdeu nove das últimas dez. Analistas já indicam que o Sixers pode começar a perder de propósito – o tank – para ficar mais próximo de ter sua escolha. Isso porque caso fique com a escolha 7 até 30, terá que enviá-la ao Oklahoma City Thunder. Mas se for 1 até 6, é do próprio 76ers.

Dessa forma, Shams Charania, da ESPN, ainda disse que a equipe médica do Sixers estuda outras formas de tratar do joelho de Embiid, já que o que têm tentado, não funcionou.

“O 76ers e Joel Embiid estão consultando médicos e considerando opções alternativas para o seu joelho lesionado, segundo fontes informaram à ESPN. As partes esperavam progresso no corpo de Embiid, mas seus esforços para jogar e os tratamentos atuais, incluindo injeções, não proporcionaram nenhuma melhora”.

