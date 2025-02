Karl-Anthony Towns volta a jogo após lesão e técnico é criticado

O embate entre Boston Celtics e New York Knicks neste domingo (23) ficou marcado pela lesão de Karl-Anthony Towns e a decisão do técnico Tom Thibodeau de voltar com o pivô para a partida, mesmo após ele se machucar. O time sofreu mais uma derrota para concorrentes em 2024/25.

O Knicks chegou a estar perdendo por 27 pontos contra o Celtics, mas grandes atuações de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns no terceiro quarto ajudaram a equipe a reagir e ficar apenas quatro pontos atrás. Nos primeiros minutos do último período, enquanto o time chegou perto da virada, Towns precisou deixar a quadra durante um pedido de tempo, mancando em direção ao banco devido a uma lesão. O pivô então seguiu para o vestiário para ser avaliado pelos médicos, mas retornou ao banco pouco depois. Após ser reavaliado, Towns voltou ao jogo com pouco mais de quatro minutos restantes.

Sua saída aconteceu em um momento decisivo, permitindo que o Celtics ampliasse a vantagem. Porém, quando o técnico colocou Towns de volta à quadra, a diferença já era de 18 pontos, definindo o resultado da partida. Diante desse cenário, seu retorno ao jogo acabou sendo desnecessário, no final das contas.

No entanto, Tom Thibodeau não é novo às críticas envolvendo tempo de jogo para suas estrelas. O seu quinteto titular de Towns, Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby e Josh Hart é o que mais joga minutos na liga, com certa folga. Em suas outras equipes, como o Minnesota Timberwolves e o Chicago Bulls, o excesso de minutos para o time titular também era problema.

O Knicks tem tido dificuldades contra equipes que estão na briga pelo título. Nos últimos dias, perdeu para o Cleveland Cavaliers e também contra o Oklahoma City Thunder, líder do Oeste. Contra Celtics, Cavs e Thunder, tem sete derrotas e nenhuma vitória. A partida contra Boston era a chance para a equipe provar sua capacidade de competir contra os principais times da liga. No entanto, a ausência de Towns no momento crucial acabou pesando no resultado.

Então, sob a tutela do técnico Tom Thibodeau, com quem já havia jogado junto no Timberwolves, Karl-Anthony Towns está tendo a melhor temporada de sua carreira. O pivô foi titular do All-Star Game, e tem médias de 24.8 pontos e 13.4 rebotes por jogo, com 42.7% para três pontos, o melhor número desde que chegou à NBA.

Towns é dúvida para os próximos jogos, enquanto o técnico pode receber o reforço de Mitchell Robinson. O pivô ainda não atuou na atual campanha da NBA.

