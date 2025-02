Sem Victor Wembanyama, NBA tem novo favorito ao prêmio de defensor

Com o afastamento de Victor Wembanyama pelo restante da temporada, a NBA tem um novo favorito ao prêmio de melhor defensor. De acordo com a casa de apostas BetMGM, o ala-pivô Jaren Jackson Jr. passou a liderar a disputa. Atrás do jogador do Memphis Grizzlies aparecem Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, e Dyson Daniels, do Atlanta Hawks. Lu Dort e Shai Gilgeous-Alexander, ambos do Oklahoma City Thunder, fecham o top 5.

Vale lembrar que Jackson Jr. venceu o prêmio em 2022/23. Na época, ele levou a melhor sobre os outros finalistas, Mobley e Brook Lopez (Milwaukee Bucks), com médias de três tocos e um roubo de bola por jogo. Além disso, o Grizzlies finalizou a campanha com a segunda melhor eficiência defensiva da liga.

Já na temporada atual, o ala-pivô tem médias de 1,7 tocos e 1,3 roubo de bola. Agora, o time de Memphis possui a sétima melhor eficiência defensiva da NBA. Principal concorrente de Jackson Jr., Mobley pega 1,6 toco e é responsável por 0,9 roubo de bola por partida. Já o Cavs é dono da oitava melhor eficiência defensiva.

Aliás, a melhor defesa da NBA pertence ao Thunder. Isso, por exemplo, explica a presença de dois atletas no top 5 do prêmio. O que pesa contra Dort e Gilgeous-Alexander é o fato da equipe contar com outros ótimos defensores, como Jalen Williams, Alex Caruso e Chet Holmgren. Portanto, o coletivo impacta mais que o individual.

Daniels, por sua vez, faz uma temporada incrível na parte defensiva. Ele lidera a NBA em roubos de bola (três), mas o coletivo do Hawks prejudica as chanches do ala-armador. Afinal, a equipe de Atlanta possui apenas a 15ª eficiência defensiva da liga.

Victor Wembanyama era o mais cotado ao prêmio de melhor defensor da NBA. Mas, na última sexta-feira (21), o panorama mudou. Afinal, o jovem astro do San Antonio Spurs está fora da campanha em razão de uma trombose venosa profunda no ombro direito. A doença foi descoberta quando o jogador retornou ao Texas, após a disputa do All-Star Game.

Em 2024/25, o francês de 21 anos disputou 46 jogos. Com isso, ele está fora da disputa pelos prêmios individuais, pois a liga exige um mínimo de 65 partidas para que os jogadores concorram às honrarias. Assim, Wembanyama encerra a campanha com médias de 24,3 pontos, 11 rebotes, 3,7 assistências e 3,8 tocos (lidera a NBA nessa estatística pelo segundo ano consecutivo).

O problema de Wembanyama, no caso, um coágulo sanguíneo, é o mesmo que forçou Chris Bosh a se aposentar das quadras. Mas, de acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o Spurs acredita que o caso do francês seja isolado. Ou seja, sem preocupações com o futuro do jovem.

Cotações para o prêmio de melhor defensor da NBA em 2024/25 (BetMGM):

1- Jaren Jackson Jr., -130

2- Evan Mobley: -110

3- Dyson Daniels: + 1100

4- Lu Dort: + 1400

5- Shai Gilgeous-Alexander: + 2000

