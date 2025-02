Sem troca, Nikola Vucevic confessa estar confuso no Bulls

Mais uma trade deadline passou e a troca de Nikola Vucevic não rolou no Chicago Bulls. Já deveria ser uma sensação comum para o pivô, mas, a cada janela que se fecha, fica mais desconfortável. Afinal, a renovação do time avança e ele se torna um dos últimos remanescentes de um elenco que não deu certo. Isso não deveria abalá-lo, mas o veterano admite que está um pouco confuso.

“A direção escolheu um caminho, enquanto estou pensando o que vai acontecer comigo. Mas, a esta altura, você precisa lidar com isso. Nós temos o que temos. Eu achei que fiz alguns jogos melhores na última semana, recuperei um pouco do meu ritmo, mas ainda preciso jogar bem melhor. Afinal, não importa o que esteja ocorrendo, eu tenho que ser um profissional”, desabafou o astro montenegrino.

Vucevic chegou ao Bulls para ser uma parte de um trio de referências com Zach LaVine e DeMar DeRozan. Esse núcleo teve um início forte, mas, a partir das lesões de Lonzo Ball, tudo desmoronou. Os resultados foram abaixo da expectativa e, com isso, os executivos decidiram começar uma reformulação. DeRozan saiu na agência livre passada, enquanto LaVine acabou de ser trocado para o Sacramento Kings.

“É claro que foi decepcionante ver Zach ir embora. Foi duro quando recebi a notícia da troca. Assim, eu virei o último dos três que ficou aqui. Entendo, no entanto, que essa liga é um negócio. Eu preciso fazer o meu melhor para ajudar os companheiros, pois ainda estamos competindo por algo. Estamos vivos na disputa pela vaga no play-in“, concluiu o jogador de 34 anos.

Em queda

É inegável que a chance de troca no Bulls teve um impacto em Nikola Vucevic. Ele tem médias de 14,8 pontos e 9,8 rebotes em oito jogos em fevereiro. Além disso, converteu só 44% dos seus arremessos de quadra. O astro não teve marcas abaixo de 18 pontos e 50% de aproveitamento em um mês da temporada. O veterano chegou a dizer, antes da trade deadline, que estava dividido sobre a possibilidade de sair do Bulls.

“Eu estou cada vez mais perto do fim da carreira. Por isso, gostaria de fazer parte de um time competitivo. Uma equipe para vencer agora. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou pensando em ir embora de Chicago. Afinal, estou muito bem aqui. É claro que a equipe precisa melhorar, mas entendemos que seja um processo. E, na pior das hipóteses, eu vou ser agente livre em um ano e meio”, explicou o pivô europeu.

Mas, até aquele momento, Vucevic não creditava a queda de rendimento aos rumores. Pois um jogador experiente como o montenegrino, por essência, já sabe o que esperar da NBA em fevereiro. “Eu estou frustrado com as minhas atuações, mas tentando não pensa muito nisso. Se pensar muito nos arremessos que erro, como resultado, vou deixar que eles afetem o meu jogo como um todo”, afirmou.

Quase troca

A confusão de Nikola Vucevic pode vir não da permanência no Bulls, mas da troca que não aconteceu. Aliás, trocas. Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, ele esteve bem perto de ser negociado com dois times antes do fim da janela. Um deles seria o Golden State Warriors. É provável que o pivô já estivesse informado dessa situação, mas os dois negócios fracassaram nos detalhes finais.

“Duas negociações já encaminhadas por Nikola caíram por terra nas últimas horas. Por isso, a franquia voltou à estaca zero. Eles recomeçaram as tratativas com várias outras franquias e pode não ter tempo para um novo negócio. Se uma troca não sair, ele será alvo do mercado mais uma vez na offseason”, contou o jornalista, ainda no início de fevereiro.

