Dirigente do Bulls explica falta de trocas na trade deadline

A torcida do Chicago Bulls chegou ao fim do período de trade deadline frustrada com a falta de trocas. A equipe conseguiu negociar Zach LaVine, mas concluiu essa janela de transferências ainda com alguns veteranos no elenco. Jogadores como Nikola Vucevic, por exemplo, seguem no time. O vice-presidente Arturas Karnisovas entende o sentimento dos fãs, mas garante que tudo está dentro de um plano.

“Nós estamos em uma fase de transição, antes de tudo. Então, há mais ações por vir. O que posso garantir é que estamos comprometidos em construir um time que seja sustentável e competitivo. Não estamos confortáveis em sermos medianos, pois o nosso objetivo é bem maior. Queremos construir um grupo para competir no mais alto nível”, garantiu o dirigente, em entrevista coletiva.

A reconstrução do elenco do Bulls é uma questão pessoal para Karnisovas. Afinal, a base que se desmonta foi trazida por si próprio. Foi ele quem reuniu LaVine, Vucevic, DeMar DeRozan e Lonzo Ball. A equipe teve ótimos resultados iniciais, mas as lesões de Ball desmoronaram o bom momento. Karnisovas leva as lições desse fracasso para o novo projeto da franquia.

“Há três anos, a gente montou um elenco que encaixou. Começamos muito bem, então tentamos pegar atalhos. Quisemos dar passos maiores do que as pernas e apressar o processo. Nós aprendemos a nossa lição. Por isso, agora, temos a chance de fazer as coisas em um ritmo mais lento e avaliar os nossos jovens jogadores. Da forma certa”, explicou o experiente executivo.

A falta de trocas, na verdade, reforça o conjunto de frustrações da torcida do Bulls na passagem da trade deadline. Parece claro que o plantel ainda busca um projeto de astro em longo prazo. As mudanças e acúmulo de ativos acontecem a “conta-gotas”. Mas Karnisovas não vê esses meios como únicos para montar um time campeão na NBA.

“Eu acho que há diferentes estratégias que você pode tentar na busca por um título. É possível ter dois ou três astros e rodeá-los de bons coadjuvantes, por exemplo. E tem como construir um grupo com nove a dez muito bons jogadores. Há muitos times que vão nessa trilha. Creio que a visão do nosso time também caminha para a segunda alternativa”, detalhou o dirigente.

Por isso, Karnisovas salienta que foi crucial recuperar a escolha de primeira rodada do draft desse ano que podia acabar com San Antonio Spurs. “Retirar as dúvidas sobre a nossa seleção faz com que não nos preocupemos sobre a posição em que acabaremos essa temporada. Vamos trazer mais um jovem talento pelo recrutamento e, ao mesmo tempo, monitorar as oportunidades que o mercado oferece”, resumiu.

O Bulls até pode falar em recrutamento, mas, talvez, não seja a realidade do time. Afinal, a equipe está na 10a posição do Leste e estaria classificada para o play-in. Não parece tão longe assim da zona de classificação aos playoffs. Ou seja, está bem vivo na cena da pós-temporada. Karnisovas sabe que o torcedor pode não gostar, mas não se opõe a ser mais competitivo do que se imaginava de imediato.

“Nós podemos conseguir uma escolha boa nesse draft. Podemos entrar no play-in ou, quem sabe, até chegar aos playoffs. Todas as opções, a princípio, estão abertas. Mas eu creio que seria uma grande experiência se chegássemos aos playoffs. Seria um passo à frente em termos de desenvolvimento. Para mim, valeria a pena”, concluiu Karnisovas.

