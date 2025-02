NBA: Giannis Antetokounmpo teria interesse no Bulls

O ex-jogador da NBA, DeMarcus Cousins, confirmou que existe um interesse pessoal de Giannis Antetokounmpo em jogar no Chicago Bulls. Na última quarta-feira (5), o grego chegou a postar em sua conta no X as cores do Bulls. Depois de ver a repercussão, deletou a postagem. No entanto, hoje, Cousins disse, no programa Run it Back, que há verdade na brincadeira de Giannis.

“Eu já joguei com ele e aprendi que sempre há verdade em seu humor. Se o Milwaukee Bucks não fizer as coisas funcionarem, se a dupla com Damian Lillard não funcionar, eu consigo ver ele em Chicago”, disse o pivô.

Desde seu título em 2021, Antetokounmpo não conseguiu mais voltar para as finais da NBA. Na temporada passada, a diretoria do Bucks trocou Jrue Holiday para conseguir Damian Lillard. No entanto, o efeito não foi o esperado e Milwaukee, trocando de técnico no meio da campanha, caiu na primeira rodada dos playoffs. Em 2024/25, as coisas melhoraram, mas o time ainda ocupa a quinta posição na tabela.

Publicidade

Assim, em 2022, Giannis Antetokounmpo já tinha dado indícios de que admirava o Bulls e que não descartaria jogar pela franquia na NBA. Em entrevista ao programa The Sports Zone, o grego se rendeu à cidade.

Leia mais!

“Acho que qualquer um que receba essa pergunta, e diga não, é um mentiroso. É um time que ganhou vários campeonatos, é o time com um dos maiores, talvez o maior jogador que já jogou este jogo. Então, todo mundo adoraria jogar em Chicago. No futuro, nunca se sabe. Talvez eu jogue pelo Bulls, mas agora estou comprometido com Milwaukee”, declarou o grego à época.

Publicidade

Selecionado pelo Bucks na 15ª escolha do Draft de 2013, Antetokounmpo já provou seu valor para a franquia. Afinal, foi ele quem tirou o time de uma seca de 50 anos sem título, em 2021. Além disso, já foi duas vezes eleito MVP, e mais uma vez Defensor od Ano.

Dessa forma, o astro superou todas as expectativas no Bucks e elevou o nível da equipe nos últimos anos. Contudo, como ele mesmo declarou, pode ser que não vista essa camisa até o fim da carreira.

Saída é difícil

O contrato atual de Antetokounmpo vai até o fim da temporada 2026/27, com opção, por parte dele mesmo, de estender até 2027/28. O jogador ganha cerca de US$60 milhões anuais, com o contrato “super máximo” da NBA.

Publicidade

Entretanto, nos últimos dias, foi reportado por Sam Amick, do site The Athletic, que o Dallas Mavericks chegou a ir atrás de Giannis Antetokounmpo antes de trocar Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. A resposta da diretoria do Bucks foi que não pensava em trocar o grego. Dessa forma, é difícil pensar que o Bulls teria um pacote mais atrativo do que o oferecido por Dallas, que contava com um dos melhores jovens jogadores da liga.

Assim, uma possível ida de Giannis para Chicago, descartando a possibilidade de troca, só poderia acontecer na offseason de 2027. Nesse meio tempo, Chicago mira uma reconstrução, já que a equipe trocou Zach LaVine e ainda tentar negociar Nikola Vucevic.

Publicidade

Antetokounmpo seria o grande jogador para guiar um renascimento do Bulls. A franquia não tem sucesso desde 2011, quando, liderado por Derrick Rose, o time chegou às finais de conferência.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA