Alvo do Warriors, Nikola Vucevic permanece no Bulls

O Golden State Warriors não conseguiu tirar Nikola Vucevic do Chicago Bulls. O pivô era cotado no time de San Francisco na trade deadline da NBA. No entanto, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, as equipes não conseguiram chegar a um acordo e ele permaneceu na franquia de Illinois para o restante da temporada.

“O Warriors tentou a troca por Nikola Vucevic na trade deadline da NBA. Porém, as negociações esfriaram, pois as equipes não conseguiram fechar um acordo sobre os termos de troca”, comentou o jornalista.

Ainda segundo Stein, a tentativa aconteceu mesmo após a troca por Jimmy Butler. No entanto, o negócio pelo ex-Miami Heat tirou alguns ativos que Golden State poderia utilizar nas negociações com o Bulls. Algo que pode ter contribuído pelo fracasso em contratar o jogador.

Vucevic fez parte dos rumores de troca durante toda temporada. O Bulls, afinal, deseja renovar o seu elenco e não enxerga no jogador de 34 anos um nome para se manter no time. O Warriors, portanto, era um dos principais interessados pelo europeu.

A vontade de trocar Vucevic, entretanto, não foi o suficiente para o Bulls trocá-lo por pouco. Segundo Joe Cowley, foi justamente a falta de propostas interessantes que fez o jogador seguir em Chicago. A troca de Zach LaVine para o Sacramento Kings, inclusive, foi o que permitiu o time jogar duro.

“Aqui está a explicação que recebi sobre Vucevic. As ofertas foram decepcionantes e a diretoria não acredita que cairia na tabela com ou sem ele. O time acha que ele trará mais valor no verão. O foco foi trocar Zach LaVine e recuperar a escolha de Draft”, informou.

Não trocar Nikola Vucevic para o Warriors, portanto, não foi um fracasso para o Bulls. O pivô ainda tem contrato para 2025/26 e pode ser negociado na offseason. Com médias de 19.5 pontos e 10.4 rebotes, acredita-se que ele ainda será um dos nomes mais atrativos da sua posição na NBA.

Com Vucevic ainda no elenco, o Bulls segue na disputa pelo play-in da NBA. No momento, a franquia ocupa a décima posição do Leste, com uma campanha de 22 vitórias e 30 derrotas. Logo atrás, vem o Philadelphia 76ers, que pode ameaçar a classificação de Chicago para a próxima fase.

