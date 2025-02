Bulls acerta reforço de jogador, cestinha na G League

Um dos cestinha da G League é o novo jogador reforço do Chicago Bulls na NBA. De acordo com Michael Scotto, do Hoopshype, a franquia assinou um contrato de duas vias com Jahmir Young. Assim, ele seguirá no time afiliado à equipe na Liga de Desenvolvimento, o Windy City Bulls.

O Bulls assinou com o cestinha da G League como novo reforço após dispensar o jogador Adama Sanogo. O pivô não vinha tendo bons números na temporada. Desse modo, a equipe o liberou para liberar uma das três vagas de duas vias do elenco. Além de Young, o plantel ainda conta com Emmanuel Miller e EJ Liddell na modalide.

Com o contrato, Young poderá jogar todas as partidas restantes do Bulls na temporada. No entanto, ele não estará apto para disputa a pós-temporada, caso a franquia se classifique. No momento, o time de Chicago ocupa a décima posição do Leste, dentro da zona de play-in.

Publicidade

O jogador surgiu na NBA após não ser selecionado no Draft de 2024. Ele jogou a Summer League pelo Denver Nuggets e realizou os treinos de pré-temporada. Porém, terminou como um dos últimos cortados do time do Colorado para o início da temporada regular.

Diante disso, ele passou para o Grand Rapids Gold, afiliado do Nuggets na G League. Pela equipe, ele tinha médias de 22.2 pontos, sendo um dos melhores da liga, além de 5.2 rebotes, 7.9 assistências e 2.3 roubos de bola. Nos arremessos, enquanto isso, ele acertou 46.4% das tentativas.

Publicidade

Os bons números, aliás, colocaram Young no time da G League Up Netx durante a semana do All-Star. Na final, ele marcou seis pontos e duas assistências em 12 minutos. Sua equipe, inclusive, foi campeã do torneio.

Leia mais!

Sanogo

Para contratar Young, o Bulls precisou dispensar o pivô Adama Sanogo. O jogador estava em sua segunda temporada com a equipe, mas não conquistou espaço no time do técnico Billy Donovan. Em apenas 13 jogos, teve médias de 3.3 pontos e 3.2 rebotes.

Publicidade

Sanogo não foi selecionado no Draft de 2023, mas assinou com o Bulls como agente livre. O pivô conquistou o título da NCAA naquele ano com a Universidade de Connecticut, sendo um dos principais destaques da equipe. No entanto, sua falta de minutos na NBA, aliada a uma lesão, resultou em sua dispensa, deixando-o sem time por enquanto.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA