JJ Redick: “LeBron James está jogando em nível NBA All-Defense”

JJ Redick e LeBron James têm formado uma boa parceria no Los Angeles Lakers. Com o técnico sob comando, a franquia ocupa a quinta posição do Oeste e está entre as favoritas para os playoffs. O camisa 23, enquanto isso, é o pilar do elenco do treinador, mesmo aos 40 anos.

A boa temporada de LeBron com Redick, inclusive, tem um destaque: sua defesa. Na contramão das críticas do passado, onde os analistas apontavam que ele não defendia, o astro veterano tem mostrado cada vez mais empenho no outro lado da quadra. Em especial, desde a chegada de Luka Doncic.

Isso porque, a chegada do esloveno diminuiu a pressão do multicampeão no ataque. Desse modo, ele tem se preocupado em cobrir a fragilidade defensiva do novo companheiro. No duelo recente contra o Dallas Mavericks, inclusive, LeBron recebeu elogios de Redick.

“LeBron está jogando no nível de NBA All-Defense. As pessoas podem ter uma percepção sobre o que ele é como defensor. Eu vejo isso todos os dias. Acho que existia essa ideia de que, nessa idade, ele estaria conservando energia. Porém, não há nada disso nesse lado da quadra”, comentou Redick.

Os números da NBA comprovam o que JJ Redick falou sobre LeBron James. Em fevereiro, o Lakers tem um rating defensivo de 104.6 com LeBron em quadra. Nos últimos 15 jogos, enquanto isso, é de 107.3, sendo a melhor marca do período em toda a liga. Como resultado, a franquia venceu 12 partidas.

O maior destaque de LeBron para Redick na defesa é a marcação. O astro não se diferencia por roubos ou tocos, mas é um defensor complicado para qualquer jogador.

“LeBron não sofre cestas no um contra um quando as equipes tentam atacá-lo. Ele desmonta jogadas e sempre está na posição certa. Ele tem jogado uma defesa de elite há um bom tempo”, destacou o técnico.

A qualidade de LeBron James, por fim, nunca esteve condicionada ao presente. Embora tenha recebido críticas nos últimos anos, o craque se consagrou na NBA como um dos nomes mais completos do início da década passada. Nas dez primeiras temporadas de sua carreira, por exemplo, foram seis seleções para os times de defesa. Em 2012/13, enquanto isso, ele ficou em segundo no prêmio de Defensor do Ano.

Diante do seu passado e das críticas, portanto, LeBron encara uma defesa de alto nível como uma questão de orgulho pessoal.

“Obviamente, é um esforço coletivo, mas eu levo esse lado da quadra muito a sério. Levo meus duelos diretos muito a sério todas as noites. Parar os adversários nesta liga faz com que o ataque funcione ainda melhor. Mas, para mim, é uma questão de orgulho individual. Eu estudo meus adversários, analiso os prós e contras e o que meus oponentes querem fazer”. completou LeBron.

