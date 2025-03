Boletim de rumores e trocas da NBA (06/03/2025)

Bem-vindo à edição de 06 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Hornets miraria trocas com contrato de Miles Bridges

O Charlotte Hornets não deu chances para os rivais ao acertar a renovação de contrato de Miles Bridges, na última offseason. Mas o que parecia ser um negócio de convicção pode ter outros fins. Afinal, há quem aposte que o ala vai estar disponível para trocas em breve. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, vários times estão de olho na situação do jogador nos bastidores.

“Miles é um nome para se observar no mercado de meio de ano. Ele assinou um vínculo de US$75 milhões por três temporadas agora, mas o seu salário reduz a cada ano. Com isso, passou a ser visto como um contrato estruturado para virar uma moeda de troca”, explicou o jornalista. Bridges tem médias de 20,3 pontos, 7,8 rebotes e 3,8 assistências em 47 jogos nessa campanha.

Spurs confirma Bismack Biyombo até fim da temporada

Bismack Biyombo vai ficar no elenco do San Antonio Spurs pelo resto dessa temporada. A franquia anunciou que fechou um contrato até o fim da campanha com o pivô, depois de dois vínculos de dez dias. Os detalhes sobre valores do acordo não foram revelados, mas espera-se que pague o salário mínimo. O atleta conseguiu três duplos-duplos em oito jogos com os texanos.

Apesar das boas atuações em quadra, Biyombo dizia que queria seguir na equipe pela base jovem do Spurs. “Eu sou agradecido por estar em um elenco com tantos jovens talentosos, mas também humildes. Eles fazem perguntas para mim e querem ouvir o que tenho a falar. Ou seja, você sente que querem aprender mesmo”, elogiou.

Jovem ala fecha com o Wizards por quatro temporadas

A temporada do Washington Wizards traz pouca coisa para se comemorar. Então, o time tratou de “segurar” um dos destaques do elenco antes do possível interesse do mercado. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe decidiu converter o vínculo two-way do jovem Justin Champagnie em um regular de quatro anos e US$10 milhões.

O ala de 23 anos estava no plantel do Wizards desde a temporada passada. Mas, como uma presença regular na rotação, consolidou-se nessa campanha. As ótimas atuações fizeram com que fosse titular em 15 jogos nesse ano. Champagnie anota 7,7 pontos e 4,6 rebotes, além de acertar quase 38% dos seus arremessos de longa distância.

Mavericks ofereceria contrato máximo para Kyrie Irving

Kyrie Irving está fora da temporada e deve perder parte da próxima campanha do Dallas Mavericks por causa de uma grave lesão. Mas os impactos da ruptura de ligamento do joelho podem ir além do afastamento do esporte. A notícia tem um potencial devastador sobre o futuro financeiro do armador. Segundo Shams Charania, da ESPN, a franquia estava pronta para oferecer uma extensão máxima para o astro antes da lesão.

“Kyrie era o único jogador da NBA com média de 20 pontos enquanto acertava 40% dos seus arremessos de longa distância e 90% dos lances livres. Ele fazia uma temporada muito boa. E, por isso, estava bem encaminhado para receber um contrato máximo do Mavs na offseason”, revelou o jornalista. É preciso lembrar que o craque vai completar 33 anos antes do fim de março.

Com isso, a perspectiva da carreira de Irving passa por uma mudança. Ele não deve, por exemplo, mais testar o mercado como agente livre no meio do ano. A tendência é que exerça a opção de extensão automática do seu contrato no valor de US$44 milhões.

Em transição

– O ala-pivô Dominick Barlow, para começar, assinou um novo contrato com o Atlanta Hawks. A franquia resolveu converter o vínculo two-way do atleta em um regular até o fim da próxima temporada.

– MarJon Beauchamp, enquanto isso, ficou bem pouco tempo sem time na NBA. Logo depois de ser dispensado pelo Los Angeles Clippers, o especialista defensivo fechou um contrato two-way com o New York Knicks.

– Outro dispensado do Clippers que já está com equipe nova na liga, aliás, é Kai Jones. O Mavericks liberou Kylor Keller e, assim, abriu espaço para um vínculo two-way com o ala-pivô de 24 anos de idade.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 06/03, você lembra de Tibor Pleiss? Pois o ex-pivô do Utah Jazz é o novo reforço dos gregos do Panathinaikos até o fim da atual campanha.

