76ers acerta com reforço campeão da NBA pelo Celtics

O Philadelphia 76ers acertou com um campeão da NBA pelo Boston Celtics como novo reforço. De acordo com Keith Pompey, do Philadelphia Inquirer, a recente adição da franquia é o ala Oshae Brissett. O jogador assinou um contrato de dez dias para a reta final da temporada 2024/25.

Antes de Brissett, o Sixers estava com 18 jogadores no elenco. Desse modo, não poderia contratar ninguém sem uma dispensa. No entanto, 11 dos atletas inscritos estão no relatório de contusões da NBA. Assim, o 76ers usou a excessão por lesões para assinar com o ex-Celtics.

O novo reforço do 76ers na NBA tem 2,01 metros e se formou na Universidade Syracuse. Na NBA, sua carreira começou pelo Toronto Raptors, durante a temporada 2019/20. Por lá, ele trabalhou com o técnico Nick Nurse. Portanto, já está acostumado com o treinador do time da Philadelphia.

Publicidade

Depois de Toronto, o ala ex-Celtics passou três temporadas da NBA no Indiana Pacers. Na franquia, ele viveu seus melhores momentos na liga. Ao todo, foram 153 jogos, com médias de 8.1 pontos e 4.5 rebotes.

Com o destaque em Indiana, ele assinou com o Celtics para o último ano da NBA. Na equipe, fez 55 jogos na fase regular, com 3.7 pontos e 2.9 rebotes. Apesar da pouca presença em quadra, ele ainda esteve em dez partidas da campanha que terminou com Boston campeão.

Publicidade

Leia mais!

Apesar do título, o reforço do 76ers não voltou para o Celtics na atual temporada da NBA. Assim, jogou pelo Long Island Nets, da G League. Em 11 jogos de campanha regular, ele teve médias de 12.1 pontos, 5.3 rebotes, 1.5 assistências e 1.2 roubo.

Aos 26 anos, Brisett é visto como um defensor atlético e versátil. Porém, na contramão do padrão atual da NBA, o reforço da franquia não tem destaque como arremessador. Em sua carreira, ele tem 41.6% nos arremessos de quadra, 33.7% das bolas de três e 69.8% dos lances livres.

Publicidade

A contratação do jogador, ainda assim, chega para repor o elenco do 76ers na NBA. Na quinta-feira (13), por exemplo, a equipe médica confirmou que Paul George está fora por tempo indeterminado por conta de uma lesão na virilha. O craque Joel Embiid, por fim, será desfalque pelo resto da temporada por uma contusão no joelho.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA