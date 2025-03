NBA: Jazz teria prometido competir para renovar com Lauri Markkanen

Lauri Markkanen vive uma temporada complicada pelo Utah Jazz na NBA. Após duas campanhas com status de estrela na franquia, ele viu seus minutos serem reduzidos. Além disso, está com as piores médias desde que chegou à equipe. Enquanto isso, o time de Salt Lake City tem a pior campanha da Conferência Oeste, com apenas 15 vitórias.

Nos bastidores da NBA, a campanha do Jazz e a temporada abaixo de Markkanen são tratadas como tank. Ou seja, a equipe tem forçado derrotas para ficar com mais chances de conseguir a primeira escolha do Draft. Algo que se reforça pelo desfalque do finlandês durante quase três semanas, o que resultou em uma multa de US$ 100 mil ao time.

A situação, porém, não era parte do plano de Markkanen no Jazz. Na offseason passada, o astro renovou com a franquia por US$ 220 milhões em meio aos rumores de troca. Na ocasião, o Golden State Warriors desejava o ala-pivô. No entanto, segundo Tim Bontemps e Brian Windhorst, da ESPN, ele resolveu ficar sob a promessa de que teria um time competitivo.

Publicidade

“Quando Markkanen aguardou para assinar sua extensão com o Jazz, ele esperou até que as regras impedissem sua troca. No entanto, seu compromisso com a franquia veio com a promessa de que Utah daria um passo oportuno rumo à competitividade. Por enquanto, o caminho não está claro”, disseram os jornalistas.

Leia mais!

O Jazz, inclusive, até tentou competir com Lauri Markkanen na NBA. Logo após renovar com o jogador, a equipe buscou uma troca com o New Orleans Pelicans por Brandon Ingram. Porém, o ala recusou a oferta sob a justificativa de que não queria se comprometer a longo prazo com o time de Utah.

Publicidade

Sem sucesso nas tratativas, o Jazz mudou o plano. Desse modo, a temporada teve início e o CEO da franquia, Danny Ainge, começou a ouvir propostas por jogadores titulares, como Collin Sexton, John Collins e Jordan Clarkson. Mesmo que não tenha negociado nenhum deles, o movimento foi um recado claro de que a temporada na NBA seria abaixo do prometido a Markkanen.

O caminho tomado pelo Jazz, porém, pode resultar na saída de Lauri Markkanen. Ainda segundo Bontemps e Winhorst, o finlandês estaria infeliz. Assim, um pedido de troca não é descartado. O ala-pivô de Utah inicia seu acordo de quatro anos a partir de 2025/26. Portanto, tem US$ 220 milhões para receber até 29.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA