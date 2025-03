NBA: Lakers dispensa jogador para abrir espaço em elenco

O Los Angeles Lakers dispensou Cam Reddish, jogador que estava com a equipe há duas temporadas, para abrir espaço em seu elenco na NBA. A vaga deve ser preenchida por Jordan Goodwin, que havia atingido o limite de jogos em seu contrato two-way. A informação é de Shams Charania, da ESPN.

A partida contra o Indiana Pacers, na quarta-feira (26), foi a última que Goodwin poderia fazer sob seu antigo contrato, de acordo com as regras da NBA. O jogador virou uma boa opção vindo do banco do Lakers, com médias de 6.7 pontos e 4.1 rebotes, além de grandes atuações na defesa. Assim, foi “premiado” com o contrato integral. Caso continuasse two-way, não poderia atuar nos playoffs.

Reddish era uma promessa na faculdade, mas não vingou na NBA. Começou sua carreira no Atlanta Hawks, e tem passagens por New York Knicks e Portland Trail Blazers, além do Lakers. Pela equipe angelina, teve médias de 4.5 pontos e dois rebotes durante essa temporada e a anterior.

Publicidade

O jogador “perdeu” a corrida com Alex Len para ver quem seria o dispensado e abriria espaço para Goodwin. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, os dois eram os principais candidatos para a dispensa.

Leia mais!

“Tem a chance de os três jogadores two-way receberem contratos regulares, mas não deve acontecer porque os únicos dois cortes realistas são Len e Reddish. Shake Milton tem mais dois anos de acordo, o que pode ser bom para trocas. Enquanto isso, Markieff Morris é amado por LeBron James e Luka Doncic. Então, o Lakers ainda pode fazer mudanças no elenco”, disse Buha.

Publicidade

Com duas possíveis dispensas na NBA, o Lakers deve manter outro jogador two-way, além de Jordan Goodwin. A dúvida, de acordo com Buha, está entre Chritian Koloko e Trey Jamison. A franquia, no entanto, poderia dispensá-los, para assinar com um outro agente livre de olho nos playoffs.

Embora a dispensa tenha sido reportada somente hoje, é verdade que o Lakers já vinha tentando “se livrar” do jogador em seu elenco da NBA. Afinal, tentou envolvê-lo na troca que traria Mark Williams para a equipe. No entanto, o pivô do Charlotte Hornets reprovou os testes físicos em Los Angeles, fazendo com que Reddish retornasse à franquia.

Publicidade

Enquanto termina de montar seu plantel pensando nos playoffs, o Lakers ocupa a quarta posição da Conferência Oeste. Com a classificação bastante embolada, a equipe busca se manter entre os quatro primeiros e garantir mando de quadra na primeira rodada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA