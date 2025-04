Analista detona Ja Morant em comparação com Anthony Edwards

Ja Morant e Anthony Edwards são dois dos principais jovens astros da NBA, mas para Colin Cowherd, polêmico analista do site The Volume Sports, o ala do Minnesota Timberwolves leva vantagem. A pressão tem aumentado no Memphis Grizzlies após surgir como um dos times mais promissores, mas sem conseguir grandes resultados.

Assim, o jornalista comparou as trajetórias de Ja Morant e Anthony Edwards. De acordo com ele, existem diferenças claras, sobretudo na evolução dos dois craques.

“Para mim, Morant está um pouco estagnado. Você vê por exemplo, um cara como Anthony Edwards. Todos os anos em que o assisto, vejo um jogador melhor. Por outro lado, não enxergo a mesma coisa em Ja. Hoje, me parece muito mais claro o trabalho que é colocado no jogo de Edwards a cada ano. Então, o crescimento no fim é uma consequência. Precisamos enxergar isso de uma forma mais ampla em Morant”, disparou Cowherd.

O ano do astro de Memphis foi de altos e baixos. A equipe teve uma abordagem mais coletiva em termos ofensivos em grande parte do ano, o que incomodou Morant e foi um dos motivos da demissão de Taylor Jenkins do cargo de treinador principal.

Sua produção acabou sendo mais baixa do que em anos anteriores. Ele também lidou com algumas lesões, atuando em apenas 50 jogos. Por fim, suas médias foram de 23.2 pontos, 7.3 assistências, 4.1 rebotes e 1.2 roubo de bola. Tirando a marca de roubos, foram seus piores números em algumas temporadas nos três principais quesitos.

Depois da mudança de técnico, em meio ao colapso do Grizzlies que caiu de segundo colocado para oitavo do Oeste, Morant vinha jogando melhor. Ele foi peça central da equipe avançando no play-in, mesmo lidando com uma torção de tornozelo grave na derrota para o Golden State Warriors.

Mas nos playoffs, a forte defesa do Oklahoma City Thunder tem feito grande trabalho em o limitar. Aliás, essa tem sido uma tônica do time como um todo, que tem tido poucas respostas. Essa foi a série que registrou o maior domínio de um time sobre o outro em seus dois primeiros jogos.

Por outro lado, Anthony Edwards teve uma temporada com recordes, sobretudo em sua capacidade de arremessar de três pontos, liderando a NBA no quesito. Minnesota também teve dificuldades de se adaptar ao ano, após a troca de Karl-Anthony Towns por Julius Randle e Donte DiVincenzo. Mas sem reforços ou grandes trocas como no caso de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, o time também embalou na segunda metade da campanha.

Em 79 partidas, as médias do craque foram de 27.6 pontos, 5.7 rebotes, 4.5 assistências e 1.2 roubo de bola. Foram seus melhores números em pontos e rebotes na carreira. Além disso, teve 39.5% nas bolas de três com mais de dez tentativas por jogo, um aumento grande tanto em volume quanto em eficiência.

Por fim, em meio as dificuldades de Memphis e o crescimento de Minnesota, as comparações de Ja Morant com outros astros jovens da NBA como Anthony Edwards, tem se tornado mais frequentes.

