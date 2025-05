Técnico do Timberwolves critica Anthony Edwards após derrota para o Warriors

Anthony Edwards, assim como o elenco inteiro do Minnesota Timberwolves, decepcionou no início da série contra o Golden State Warriors. O jovem craque só converteu nove de 23 arremessos e, assim, não conseguiu evitar a derrota em casa do time. Mas o seu problema foi além da atuação abaixo do esperado. Para o técnico Chris Finch, o impacto do ala-armador sobre os colegas foi ainda pior do que o desempenho individual.

“Tudo começa por Anthony. Você é o líder da equipe, então precisa entrar em quadra e ditar o ritmo. O seu arremesso pode até não estar caindo, mas é preciso entregar uma energia positiva para os companheiros. Ele teve um jogo difícil e, como resultado, deu para ver que se ‘apagou’ em quadra. Um líder não pode se deixar abalar desse jeito”, criticou o treinador, depois do revés por 99 a 88.

A atuação de Edwards, de fato, refletiu um time bem descalibrado. Afinal, o Twolves só acertou 39,5% dos seus arremessos de quadra e cinco de 29 tiros de longa distância. Passou o primeiro tempo inteiro sem fazer uma cesta de três pontos pela primeira vez desde 2018. Distribuiu, além disso, só 19 assistências para 16 desperdícios de posse. Ofensivamente, nada deu certo para os donos da casa.

Publicidade

“Nós não conseguimos converter arremessos hoje, mas o problema foi maior. Não acho que conseguimos gerar bons arremessos, antes de tudo. E, obviamente, ainda existe a questão da energia. Se você precisa cobrar os seus jogadores sobre ter a energia certa em um primeiro jogo de série de playoffs, todo mundo está desalinhado. Ninguém estava em sintonia”, disparou Finch.

Leia mais sobre Anthony Edwards

Culpado

É normal que, depois de uma derrota, analistas e torcedores busquem um culpado. E Anthony Edwards está pronto para as acusações por causa desse primeiro jogo entre Timberwolves e Warriors. É verdade que, a princípio, o ala-armador sugeriu que não concorda com a ideia de ser o “responsável especial” pelo resultado. Mas, se alguém precisa assumir esse ônus, que seja ele.

Publicidade

“O nosso time não arremessou bem como um todo. Mas eu sei que as pessoas sempre procuram alguém para culpar. Se precisam de culpado, pode ser eu. Afinal, não joguei bem o bastante mesmo. No entanto, esse jogo acabou. Temos que deixar, então, isso tudo para trás. Vamos arremessar muito melhor na próxima partida”, garantiu o principal jogador de Minnesota.

Rudy Gobert, no entanto, apontou outro culpado para a atuação fora de ritmo do time. Pode parecer estranho, mas o vilão seria o descanso extra em relação ao Warriors. “É claro que nós treinamos todos os dias, mas não jogar por seis dias teve um peso hoje. Acho que não estávamos prontos para competir em um jogo com esse nível de intensidade”, opinou o pivô.

Publicidade

Resposta

O Timberwolves volta a entrar em quadra na quinta-feira para o segundo jogo da série. Mais uma derrota pode até não ser decisiva, mas coloca o sexto colocado do Oeste em uma situação bem delicada. Ou seja, o time precisa dar uma resposta rápida para não ficar à beira da eliminação. A atuação deixou uma sensação ruim, mas Mike Conley tem certeza de que a reação vem.

“Todos sentimos que, em síntese, jogamos tão mal quanto era possível. Eu dou crédito para Golden State, mas nós não estávamos ‘inteiros’ em quadra. Foram muitos erros, tivemos desatenções demais. Por isso, muita coisa pode (e deve) mudar. Eu acho que vamos estar mais prontos no segundo jogo, então vamos dar uma resposta”, cravou o veterano armador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA