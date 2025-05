Playoffs da NBA: Thunder vira sobre Timberwolves e abre 1 a 0

O Oklahoma City Thunder saiu na frente do Minnesota Timberwolves nos playoffs da NBA. No Jogo 1 das finais da Conferência Oeste, o time da casa levou a melhor por 114 a 88. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha com 31 pontos e superou uma primeira etapa difícil para levar seu time a vitória. Após chegar a liderar por nove pontos, o time de Anthony Edwards teve um segundo tempo muito ruim.

Oklahoma, de fato, não começou bem. Pouco ritmo ofensivo, com seu astro bem marcado. Os primeiros 24 minutos foram alguns dos piores do Thunder nos playoffs da NBA, mas o Timberwolves não aproveitou tão bem. O placar apontava apenas quatro pontos de frente para Minnesota. A reviravolta, então, veio após o intervalo. O líder do Oeste embalou e fechou o jogo com 26 pontos de vantagem.

Apesar de bom jogo de Julius Randle e Anthony Edwards, os visitantes tiveram dificuldade em ter contribuições do resto do elenco. Ninguém além da dupla passou dos dez pontos.

O jogo 2 da série será na próxima quinta-feira (22). O duelo será às 21:30, em Oklahoma no Paycom Center.

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Timberwolves nos playoffs da NBA de 2024/25.

Primeiro tempo

Minnesota mostrou a que veio logo nos primeiros minutos. Uma sequência de 8 a 0 com bolas de três de Anthony Edwards e Jaden McDaniels. Foi um retrato de uma etapa inicial superior dos visitantes. Mas que também foi precedida pelo grande problema do time nos primeiros 24 minutos: Erros de ataque. Oklahoma forçou alguns e viu o rival também errar algumas coisas de forma boba, reduzindo a vantagem de forma rápida.

No total do primeiro tempo, o Thunder marcou 18 pontos de nove turnovers de Minnesota. Isso representou 40% de seus pontos. Afinal, foi o mais próximo que o time da casa teve de um ritmo de ataque em 24 minutos difíceis. Foi um trabalho incrível de Jaden McDaniels anulando Shai Gilgeous-Alexander. O favorito ao MVP de 2024/25 marcou sete de seus 11 pontos na linha de lance-livre.

Mas o Timberwolves também viu alguns jogadores frios. Donte DiVincenzo e Nickeil Alexander-Walker, por exemplo, somaram dois de 13 arremessos. Mas em compensação, Julius Randle esteve pegando fogo. Foram 20 pontos, cinco bolas de três, muitos arremessos difíceis e até uma bola quase do logo para comprovar sua sequência.

Ainda assim, Oklahoma se manteve próximo. Minnesota cometia erros frequentes. Além disso, Isaiah Hartenstein conseguiu dar algum ritmo ao ataque da casa, marcando dez pontos no primeiro tempo. O time também teve um volume de lance livre maior que o rival.

Por fim, o Timberwolves terminou na frente por 48 a 44, em um período com 13 pontos de Anthony Edwards. O astro chegou a torcer o tornozelo e voltar ao vestiário. Mas no fim, voltou para o jogo sem parecer estar sentindo qualquer coisa.

Leia mais!

Segundo tempo

O retorno de Oklahoma para o segundo tempo foi incrível. Afinal, a equipe voltou em outra rotação em relação ao rival. Gilgeous-Alexander enfim conseguiu ser agressivo. Aliás, ele conseguiu a quarta falta de Jaden McDaniels, o que ajudou, tirando seu melhor defensor da quadra. Por outro lado, muita dificuldade de Minnesota, errando muito do perímetro. O quente Julius Randle deu apenas um arremesso em todo o período.

Quem também ajudou a mudar o jogo foi Jalen Williams. O ala acertou alguns arremessos difíceis em isolações e ajudou a aumentar a vantagem de Oklahoma. Por fim, ainda teve Kenrich Williams. O veterano foi vital, com muita defesa e até uma bola de três. O que era um jogo favorável ao time visitante, virou um monólogo do Thunder. A equipe da casa não só virou, como abriu dez de vantagem.

Pouca coisa mudou no último quarto. Julius Randle assumiu um pouco mais de protagonismo no ataque, mas Anthony Edwards só deu um arremesso no quarto final. Minnesota chegou a diminuir a vantagem para sete pontos, mas isso durou muito pouco. Afinal, o Thunder ofereceu respostas rápidas quase sempre nessas situações.

Destaque para um último quarto incrível de Chet Holmgren. O pivô teve atitude. Foram duas cravadas, muita briga na defesa e nos rebotes e um toco incrível em Donte DiVincenzo. Com mais algumas cestas de Gilgeous-Alexander, a vitória do Thunder sobre o Timberwolves estava assegurada. Por fim, 114 a 88 para os donos da casa. Oklahoma abre 1 a 0 em grande virada.

(0) Minnesota Timberwolves 88 x 114 Oklahoma City Thunder (1)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 28 8 1 1 0 Anthony Edwards 18 9 3 0 1 Donte DiVincenzo 9 1 2 2 1 Nickeil Alexander-Walker 8 2 0 0 2 Jaden McDaniels 7 6 3 1 1

Três pontos: 15-51; Randle: 5-6

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 5 9 3 0 Jalen Williams 19 8 5 5 0 Chet Holmgren 15 7 3 1 2 Isaiah Hartenstein 12 5 0 1 0 Alex Caruso 9 3 0 0 0

Três pontos: 11-21; Caruso: 3-3

