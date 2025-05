Anthony Edwards e Timberwolves desafiam Thunder

O Minnesota Timberwolves, do jovem astro Anthony Edwards encara o Oklahoma City Thunder a partir desta terça-feira (20). Mas Edwards sabe que do outro lado tem um time, um adversário capaz de neutralizar ou diminuir o impacto de grandes nomes da NBA. A questão é que nesta série, duas das melhores defesas da liga vão tentar fazer ainda mais a diferença.

No caminho às finais, o Thunder tem no Timberwolves um adversário bem diferente do Denver Nuggets. Apesar de Denver contar com o melhor jogador da NBA, o resto do time não está no mesmo nível. Aqui, não. Minnesota conta com outras peças além de Edwards, como Julius Randle, Jaden McDaniels e, claro, o pivô Rudy Gobert. Por outro lado, Oklahoma City ficou ainda mais forte na atual campanha, quando recebeu reforços de Isaiah Hartenstein e Alex Caruso. Então, o que era ótimo, ficou excelente.

Enquanto o Timberwolves volta às finais do Oeste, onde caiu diante do Dallas Mavericks no ano passado, o Thunder dá um novo salto. Vale lembrar que a franquia vem dando um passo de cada vez. Em 2021/22, por exemplo, teve uma das piores campanhas da NBA. No ano seguinte, ficou no play-in, sendo eliminado pelo mesmo time de Minnesota. Depois, parou nas semifinais de conferência, em 2023/24. Agora, é hora de saber até onde vai esse passo.

Por outro lado, o Timberwolves eliminou lendas da liga, como LeBron James e Luka Doncic (Los Angeles Lakers), além de Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green (Golden State Warriors). E já esteve muito perto de decidir a liga há um ano. Mas havia um Doncic para impedir. Shai Gilgeous-Alexander terá o mesmo papel ou Minnesota já sabe o caminho?

Algo que fazia muito a diferença nas outras séries era a condição física dos times. E é simples de entender. Aqui, Timberwolves e Thunder entram em pé de igualdade, de Anthony Edwards a Gilgeous-Alexander. As duas equipes não possuem pontos fracos no quesito defesa ou no aspecto físico.

Edwards tem ao seu lado o veterano Mike Conley, que já não está em seu melhor nível, mas compensa “cortando caminhos” com sua experiência. E quando Conley não está em quadra, o técnico Chris Finch utiliza Donte DiVincenzo e, claro, o primo de Shai, Nickeil Alexander-Walker.

E a rotação do Timberwolves se limita a eles no perímetro, além de Julius Randle, Rudy Gobert e Naz Reid para o garrafão com a missão de bater Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein no Thunder.

Anthony Edwards e Julius Randle

Anthony Edwards já provou ser a Kryptonita das lendas da NBA, mas a série entre Timberwolves e Thunder é diferente. Na primeira rodada, afinal, ele eliminou LeBron James e Luka Doncic para levar Minnesota às semifinais. No ano passado, por sua vez, passou por Kevin Durant e Nikola Jokic, antes de cair nas finais do Oeste. Nos playoffs de 2024/25, ele bateu Stephen Curry e o Golden State Warriors.

Mas ele possui ajuda. Isso vem de Julius Randle, que até sua lesão parecia perdido em Minnesota. Randle ficou um mês fora e o Timberwolves despencou na tabela. Quando voltou, o time teve uma sequência que o levou aos playoffs de forma direta. Afinal, foram 17 vitórias nos últimos 21 jogos, sendo oito triunfos consecutivos.

Desde então, Minnesota tornou-se um time de verdade. Após o início difícil em que Randle e Edwards tentavam se entender após a troca de Karl Anthony-Towns, o Timberwolves virou uma equipe sólida nos dois lados da quadra.

A esperança do Timberwolves em vencer o Thunder está em cima da dupla Anthony Edwards e Julius Randle, mas na consistência defensiva em saber parar um ataque como de Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren

Embora não esteja em seu melhor nível nos playoffs, Gilgeous-Alexander é o principal nome que o Thunder aposta para superar o Timberwolves. O provável MVP de 2024/25 é completo. Sabe determinar quando e como atacar, além de ser excelente defensor.

Mas Gilgeous-Alexander não o faz sozinho. Ao lado de Holmgren, o armador comanda um dos melhores ataques e a melhor defesa da NBA. Oklahoma City vai precisar mais de Jalen Williams, que ficou apagado em boa parte da série contra o Nuggets.

O fato é que o Thunder tem um time muito forte, capaz de dominar nos dois lados da quadra. E o técnico Mark Daigneault sabe explorar bem as peças que possui em mãos. Foi assim que Alex Caruso “segurou” Nikola Jokic no sétimo jogo da semifinal do Oeste.

Daigneault entende o que precisa ser feito e o faz. Se tiver de usar dois caras grandes para marcar Randle e Gobert (ou Reid), ele vai manter Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren em quadra. Agora, se quiser tirar vantagem disso levando o francês para fora do garrafão com apenas um jogador do setor, ele o fará. Assim, Holmgren abre no perímetro para as investidas de Gilgeous-Alexander ou Williams.

Aliás, é assim que os dois mais gostam de atacar. Explorando o garrafão, é uma forma que vivem punindo os adversários. Com contra-ataque, velocidade em transição, pressão em quem está com a bola e em quem vai receber.

A série

É difícil cravar um placar na série, mas existem dois pontos entre Thunder e Timberwolves. Enquanto o primeiro vem de uma série de sete jogos, Minnesota está descansando há alguns dias. Isso pode ser bom ou ruim.

Isso porque a tal “ferrugem” é real. Vale lembrar que o Nuggets venceu o Thunder no primeiro embate da série após o time de Oklahoma City ficar vários dias sem jogar. Por mais que Minnesota esteja com “as pernas descansadas”, Oklahoma City vem com ritmo de jogo.

De acordo com vários sites especialistas, o Thunder é favorito diante do Timberwolves. Aqui, diferente do que houve nas outras séries, são dois elencos que usam oito ou nove jogadores nas rotações, podendo ser até mais, dependendo dos matchups.

O fator lesão é minimizado, pois possuem elencos com mais profundidade. Na teoria, pelo menos.

Playoffs da NBA: Thunder x Timberwolves

Thunder e Timberwolves nunca se enfrentaram nos playoffs da NBA, de fato. Mas, na verdade, com o antigo nome Seattle Supersonics (venceu por 3 a 2), houve um confronto, em 1998, na primeira rodada. Como o time de Oklahoma City ainda possui os dados históricos do Sonics, segue valendo. Mas se e quando a franquia do estado de Washington voltar, Supersonics vai recuperar.

2024/25

Thunder 2 x 2 Timberwolves

31/12/24: Timberwolves 105 x 113 Thunder

13/02/25: Thunder 101 x 116 Timberwolves

23/02/25: Thunder 130 x 123 Timberwolves

24/02/25: Timberwolves 131 x 128 Thunder

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/05 Timberwolves x Thunder* 21h30 ESPN 2 22/05 Timberwolves x Thunder* 21h30 ESPN 2 24/05 Thunder x Timberwolves* 21h30 ESPN 2 26/05 Thunder x Timberwolves* 21h30 ESPN 2 28/05** Timberwolves x Thunder* – – 30/05** Thunder x Timberwolves* – – 01/06** Timberwolves x Thunder* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Timberwolves em seis Gustavo Freitas Timberwolves em sete Gustavo Lima Thunder em sete Higor Goulart Thunder em sete João Pedro Timberwolves em sete Lucas Piona Thunder em seis Matheus Carvalho Timberwolves em sete Ricardo Stabolito Thunder em seis Victor Linjardi Thunder em seis Vini Donato Thunder em sete

