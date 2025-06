76ers pode envolver Paul George em troca, aponta jornalista

O Philadelphia 76ers pode abrir mão de Paul George e envolvê-lo em uma troca nesta offseason. Pelo menos é o que garante Chris Mannix, da Sports Illustrated. De acordo com o jornalista, há dúvidas sobre o que a franquia irá fazer hoje à noite, durante o recrutamento da NBA. Há a possibilidade, inclusive, do Sixers negociar a pick 3, em um pacote com o astro de 35 anos.

“Não sei o que Philadelphia vai fazer aqui. Eles vão ficar com aquela escolha do Draft? Ou vão tentar empacotá-la em uma troca? Paul George está em jogo? Então, nas últimas 24 horas, ouvi falar um pouco disso, que o 76ers estaria pensando em trocar George”, revelou Mannix.

Os rumores em relação ao futuro do ala no Sixers ganharam força ao final da temporada regular. Afinal, George chegou à Philadelphia, na última offseason, a “peso de ouro”, mas desfalcou o time em metade da campanha devido a lesões no adutor e no joelho esquerdo. Além dele, o 76ers sofreu com os desfalques de Joel Embiid e Tyrese Maxey. O detalhe é que o trio de astros atuou junto em apenas 15 jogos. Dessa forma, a equipe fez uma campanha pífia e terminou na antepenúltima posição do Leste, com apenas 24 vitórias.

Dono da 13ª maior folha salarial da NBA, o 76ers investiu pesado para trazer Paul George e, agora, já pensa em uma troca envolvendo o veterano. O camisa 8, aliás, tem contrato por mais três temporadas. Nesse período, ele vai receber US$161,4 milhões. Hoje, o custo-benefício de George é um dos piores da liga. No final de seu vínculo, o ala terá 38 anos e US$55,5 milhões em salários.

Em 41 jogos, George alcançou médias de 16,2 pontos, 5,3 rebotes, 4,3 assistências e 1,8 roubo de bola. Aliás, os seus piores números nas últimas dez temporadas. Portanto, um indicativo de queda na carreira.

Desde 2019, George vinha sofrendo com diversas lesões em sua antiga equipe. Assim, nas últimas cinco campanhas pelo Los Angeles Clippers, ele ficou de fora de 127 das 390 partidas da equipe. Ou seja, indisponível em 32% dos jogos.

Uma das prioridades do Sixers nesta offseason é a renovação do vínculo com Quentin Grimes. O ala ganhou espaço com a lesão de George e se tornou o terceiro cestinha do time, atrás apenas de Maxey e Embiid. Agora, o camisa 5 é agente livre restrito. Ou seja, a equipe da Philadelphia poderá cobrir quaisquer ofertas que Grimes vier a receber.

76ers no Draft 2025

Segundo Sam Vecenie, do portal The Athletic, a franquia da Philadelphia está aberta a negociar a terceira escolha do recrutamento. Essa informação, aliás, vai de encontro ao que foi informado por Mannix. Um dos cenários para o 76ers é a uma troca combinando a pick com o contrato de Paul George. Hoje, o topo da Conferência Leste está em aberto, o que deverá motivar o presidente do Sixers, Daryl Morey, a se movimentar na noite do Draft e na abertura da agência livre, na próxima segunda-feira (30).

“Espera-se que Philadelphia seja agressivo sobre como usar a pick 3 e ouça propostas. O Leste, afinal, nunca pareceu mais aberto. O Milwaukee Bucks está em um impasse, enquanto o Cleveland Cavaliers segue com problemas nos playoffs. Além disso, houve a lesão de Jayson Tatum no Boston Celtics. Se Embiid reabilitar o seu joelho, o Sixers pode voltar a competir pelo título”, disse o jornalista.

