Times da NBA avançam em troca por Jaylen Brown

A troca de Jaylen Brown na NBA pode estar cada vez mais próxima. Ao menos, é o que esperam alguns times. Após ser eleito MVP das finais de 2024, o astro parecia um nome intocácel no time 18 vezes campeão. No entanto, a grave lesão de Jayson Tatum e as negociações de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis anteciparam uma reconstrução que não estava prevista na franquia.

Continua após a publicidade

De acordo com Shams Charania, da ESPN, diversos times monitoram a troca por Brown.

“Para o Celtics, este é o começo de uma offseason muito ativa”, disse Shams. “Boston vem recebendo muitas ligações nos últimos dias. Há vários times com interesse em troca por Jaylen Brown“.

Continua após a publicidade

Brown teve médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências na última temporada da NBA. Os números mostraram que ele ainda está no auge de sua carreira na liga, enquanto conta com quatro anos de contrato. Assim, sua provável presença no mercado de troca naturalmente atrai diversos times.

Charania não indicou quais equipes da NBA devem tentar a troca por Jaylen Brown. Ainda assim, os times mais próximos nos rumores são Houston Rockets e San Antonio Spurs. O primeiro foi indicado por Kevin O’Connor, do Yahoo Sports. Mesmo após adquirir Kevin Durant, a franquia ainda monitora o camisa 7 de Boston, bem como Giannis Antetokounmpo.

Continua após a publicidade

“O Rockets ainda tem ativos suficientes para montar uma proposta atraente por Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown ou basicamente qualquer jogador que queira, mesmo depois de já ter adquirido Kevin Durant”, indicou O’Connor.

Leia mais!

Por fim, em relação ao Spurs, Chris Mannix, da Sports Illustrated, disse que a equipe pode ter Brown como segundo plano na NBA. Isso porque, a primeira opção, Giannis Antetokounmpo, poderia permanecer no Milwaukee Bucks. Desse modo, o astro do Celtics poderia sair mais barato aos cofres de San Antonio.

Continua após a publicidade

MVP das finais da NBA de 2024, Jaylen Brown vem sendo um dos grandes alvos de times no mercado. Aliás, não só ele. O time de Boston vem ganhando muito interesse sobre Derrick White. No entanto, as chances de ele sair na offseason não são muito relevantes. Isso porque o Celtics quer contar com ele quando Jayson Tatum voltar.

Entretanto, se Boston receber uma grande oferta por Brown, a troca pode acontecer.

“Acho que, se você for o Boston, não vai pedir por um Stephon Castle. Você não vai conseguir um Stephon Castle em uma possível troca por Jaylen Brown. Você receberia a segunda escolha geral de volta. Levaria, ainda, jogadores como Devin Vassell, Keldon Johnson, escolhas futuras de primeira rodada. Isso é algo para ficar de olho, caso e quando a situação do Giannis se resolver nas próximas semanas”, concluiu Manix.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA