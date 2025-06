James Harden fecha extensão de contrato com o Clippers

O veterano James Harden estendeu o seu contrato com o Los Angeles Clippers por mais duas temporadas. Segundo Shams Charania, da ESPN, o astro de 35 anos declinou uma cláusula de US$36,3 milhões para fechar um novo vínculo com a franquia. Ele receberá, a princípio, US$81,5 milhões em salários no período. O segundo ano do acordo, além disso, vai ser uma opção do atleta e parcialmente garantido.

O grande mistério sobre a agência livre do armador girava em torno da situação do seu contrato. Afinal, não havia dúvidas nos bastidores de que ele seguiria no time angelino. Ele chegou à Califórnia em 2023 e, desde então, fez duas elogiadas temporadas com a equipe. A falta de times com flexibilidade financeira, ademais, dava ainda mais certeza sobre a sua permanência.

Apesar da permanência ser dada como certa, a negociação de contrato fazia diferença para Harden. De acordo com Law Murray, do site The Athletic, o craque não queria ter que exercer a sua opção de extensão. Mas, diferente do que se comentava, a questão era bem mais segurança do que dinheiro. O jornalista apurou que o veterano queria a estabilidade de mais um contrato de longa duração no Clippers.

Harden reencontrou o seu melhor basquete em Los Angeles, depois de passar por três times em três anos. Tanto que, na temporada passada, foi eleito all-star pela primeira vez desde 2022. Titular nos 79 partidas que disputou na última campanha, ele anotou 22,8 pontos, 5,8 rebotes e 8,7 assistências. Além disso, converteu pouco mais de 35% dos arremessos de longa distância.

Prioridade

O Clippers, a princípio, não tinha muita concorrência para fechar um novo contrato com James Harden. Mas, ainda assim, a questão era tratada com muita atenção e cuidado pela organização. A franquia só aguardava uma decisão do armador sobre a opção para avançar a negociação. O presidente de operações do time, Lawrence Frank, falava sobre mantê-lo no elenco a qualquer custo.

“Nós tivemos permissão para conversar com James sobre isso assim que terminaram as finais. E, por enquanto, o que posso dizer é que ele é a nossa prioridade no mercado. Estamos bem confiantes de que vai seguir conosco por muitos anos ainda. No entanto, respeitamos o fato de que possui uma opção em seu vínculo e não vamos pressioná-lo para tomar uma decisão”, explicava o dirigente, logo depois do draft.

Frank não escondia que o exercício da opção, do ponto de vista financeiro da equipe, era melhor. Mas, como ficou evidente, estava a postos para qualquer situação. “Já estamos prontos para negociar um acordo que faça sentido para os dois lados. O melhor cenário para a nossa organização, antes de tudo, é a sua permanência. Ele tem sido incrível e queremos ver essa história continuar”, completou.

