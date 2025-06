“Contrato de James Harden é prioridade do Clippers”, avisa dirigente

O Los Angeles Clippers vive um momento de indecisão sobre o contrato do astro James Harden. Ele pode ser agente livre nessa offseason, mas precisa declinar uma opção antes. Ou seja, enquanto o armador não anunciar a sua decisão, os angelinos precisam aguardar. Esperam, no entanto, com uma convicção. O presidente da equipe, Lawrence Frank, garante que quer mantê-lo no elenco a todo custo.

“Nós tivemos permissão para conversar com James sobre isso assim que terminaram as finais. E, a princípio, o que eu posso dizer é que ele é a nossa prioridade no mercado. Estamos bem confiantes de que ele vai seguir conosco por muitos anos ainda. Mas, ao mesmo tempo, respeitamos o fato de que possui uma opção em seu contrato. Por isso, vamos deixá-lo tomar a sua decisão”, explicou o dirigente.

Harden possui uma opção de extensão para a próxima temporada no valor de US$36,3 milhões. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a preferência do veterano seria assinar um novo vínculo de longa duração. Isso pode acontecer com ou sem o uso da opção, mas a recusa é mais comum em um cenário de renegociação. Frank diz que a franquia, acima de tudo, está tranquila qualquer que seja a situação.

“Por enquanto, temos que esperar a sua decisão sobre acionar a cláusula ou não. Nós ficaríamos animados se resolvesse exercê-la. Mas também já estamos prontos para negociar um acordo que faça sentido para os dois. O melhor cenário para a nossa organização seria que James seguisse aqui. Ele tem sido incrível e queremos ver essa história continuar”, reforçou o ex-técnico do Detroit Pistons.

Decepção

As discussões no Clippers em torno do contrato de James Harden cresceram depois da eliminação do time dos playoffs. Os angelinos chegaram em alta na pós-temporada, mas perderam para o Denver Nuggets em sete jogos na primeira rodada. O astro foi (mais uma vez) criticado por más atuações nos momentos mais importantes. Frank revela que a derrota “bateu forte” no elenco por causa da enorme confiança dentro do grupo.

“James ficou decepcionado com a nossa eliminação, assim como todos os jogadores. O elenco apostava que tínhamos chances não só de passar por Denver, mas ir até o fim. Então, doeu em todos. James e todos os atletas olham para algumas jogadas daquela série e sabem que uma tomada de decisão diferente poderia ter mudado tudo. É duro porque as nossas expectativas eram altas”, desabafou o executivo.

Frank revelou que Harden ainda vive um momento mais reflexivo depois da derrota nos playoffs. No entanto, tem certeza de que isso não vai abalar a sua parceria com o time. “Sempre há muita reflexão depois de uma eliminação. James olha para si primeiro após o que aconteceu, pois é um jogador bem inteligente. Mas nós vamos descobrir juntos um caminho para melhorarmos”, cravou.

Draft 2025

O Clippers teve a última escolha da primeira rodada do draft desse ano e, a princípio, surpreendeu com a sua decisão. A equipe resolveu apostar no pivô suíço Yanic Konan Niederhauser na 30a posição geral. A surpresa se deveu ao fato de outros pivôs mais bem cotados, como Ryan Kalkbrenner e Maxime Raynaud, ainda estarem disponíveis. Mas Frank mostrou muita segurança na opção por Niederhauser.

“Eu acho que a razão pela qual decidimos selecionar Yanic, antes de tudo, é que possui ótima estatura para a posição. Além disso, tem recursos que vão se traduzir no jogo de imediato. Corre a quadra, pode jogar no dunker spot e ser uma ameaça vertical depois de fazer bloqueios na bola. São habilidades que vão fazer a diferença desde o primeiro dia na liga”, projetou um otimista Frank.

