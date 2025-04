Fora da rotação, Jonathan Kuminga treina após derrota do Warriors

Jonathan Kuminga não jogou na derrota do Golden State Warriors para o Los Angeles Clippers. Apesar de saudável, o ala-pivô foi deixado de fora pelo técnico Steve Kerr e assistiu do banco o time perder por 124 a 119, no Chase Center, no domingo (13). Após o jogo, o jogador decidiu treinar alguns lances livres.

A decisão de manter Kuminga fora da rotação na derrota surpreendeu. Embora tenha tido problemas com lesões na temporada, o ala-pivô vinha tendo chances nos últimos jogos e não apresentava qualquer problema físico. O Warriors, enquanto isso, precisava de força máxima para tentar a vaga direta nos playoffs, o que não aconteceu com o revés.

Jonathan Kuminga getting shots up after the game Publicidade (🎥 @dieter) pic.twitter.com/8a1u2ZGhYj — NBACentral (@TheDunkCentral) April 14, 2025



Após a derrota, o técnico do Warriors explicou o motivo de deixar Kuminga fora. Segundo Steve Kerr, não usar o ala-pivô e o brasileiro Gui Santos foi uma decisão técnica. Assim, ele descartou qualquer problema físico em ambos.

Publicidade

“Essa foi apenas o jeito que esse jogo se desenrolou”, disse o técnico do Warriors. “Eu disse antes do jogo que não teríamos a rotação usual no primeiro quarto. Não disse que ele não jogaria, porque não sabia”.

No time titular, assim, Kerr optou por Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Moses Moody e Draymond Green. Do banco, por sua vez, vieram Gary Payton, Quinten Post, Kevon Looney e Buddy Hield. Kuminga, por outro lado, ficou na bicicleta ergométrica na expectativa de que entrasse na rotação do Warriors.

Publicidade

Leia mais!

Sem Jonathan Kuminga na derrota, o Warriors não conseguiu a vaga direta nos playoffs. Agora, enfrenta o Memphis Grizzlies no play-in, nesta terça-feira (15).

Kerr, aliás, não sinalizou se vai utilizar Jonathan Kuminga na rotação. Porém, ele sinalizou que tem ficado satisfeito com a rotação usada desde a chegada de Jimmy Butler. No período, inclusive, o ala-pivô viu seus minutos em quadra caírem de 26 para 20.8 por jogo. Portanto, é fato que não tem tido mais a mesma preferência do técnico do Warriors.

Publicidade

“Desde que Jimmy chegou, temos um grupo com o qual estamos confortáveis. Kuminga e Gui Santos tem sido jogadores muito importantes para nós no Warriors. Então, isso não significa que eles estão fora dos planos daqui para frente”, finalizou o técnico.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA