NBA: Pivô como Mark Williams era pedido de Luka Doncic

Luka Doncic ditou o que queria para seu início de carreira no Los Angeles Lakers: um pivô da NBA com recursos ofensivos. Então, na noite de quarta-feira, o Lakers fechou uma troca com o Charlotte Hornets por Mark Williams. De acordo com a repórter Ramona Shelburne, da ESPN, a ideia do time era ir atrás de alguém com tais características no mercado da trade deadline.

Até aí, tudo bem.

Apesar de Doncic fazer o pedido, a ideia da troca pelo pivô não partiu do Lakers. Foi do próprio Hornets. Segundo Shelburne, o time de Charlotte entrou em contato com Rob Pelinka para saber se Dalton Knecht estava disponível. Então, ofereceu Williams ao Lakers.

O time de Los Angeles analisou o que ainda poderia fazer, enquanto sabia dos riscos. Afinal, o jovem pivô fez apenas 22 jogos na atual temporada da NBA, o que é algo comum em sua breve carreira. No entanto, após receber laudos médicos, o Lakers topou o negócio.

De fato, Pelinka já vinha procurando um pivô no mercado da NBA, mas eram jogadores veteranos ou mais lentos. Williams parecia ser a resposta que Doncic pediu, o que facilitou tudo para o GM.

Ou seja, nas duas trocas que o time fez na trade deadline, o contato não partiu do Lakers.

Luka Doncic explicou a Pelinka que um pivô como Daniel Gafford ou Dereck Lively, seus antigos colegas no Dallas Mavericks, era difícil encontrar na NBA. Mas havia um grupo de jogadores que poderia fazer sentido. Entre eles, Robert Williams, Clint Capela e Nic Claxton.

O time de Los Angeles foi atrás de várias possibilidades nos últimos dias após o pedido de Doncic por um pivô. Enquanto alguns eram mais velhos e caros, por conta de seus contratos, outros eram “menos confiáveis” quando o assunto era durabilidade.

Não que Williams seja um grande exemplo no quesito, mas após consultas sobre o estado físico do jogador, Pelinka viu ali uma oportunidade de mercado.

Williams é bem jovem (23 anos), tem cerca de 2,13m e fez grandes jogos quando atuou por 25 minutos ou mais. Apenas nos últimos nove jogos, ele produziu médias de 21.6 pontos, 12.9 rebotes e 1.7 toco em cerca de 32 minutos por noite.

Rebote de ataque foi base da procura por pivô na NBA

Ou seja, é uma amostra definitiva que o Lakers queria: um pivô jovem, com características que Luka Doncic quer e que pode ajudar nos rebotes. Aliás, esse era um dos grandes problemas do time.

Em 2024/25, o Lakers é apenas o 27° em rebotes totais, sendo 28° nos ofensivos. As adições de Dorian Finney-Smith e Williams passam pelos pontos de segunda chance. Enquanto Finney-Smith é um ala-pivô, que joga aberto, muitas vezes, desde os tempos de Dallas Mavericks, era um dos líderes nos rebotes de ataque.

Na atual campanha, dos 9.8 rebotes que Williams registra, 3.4 são assim. Ter a a segunda chance é algo importante. Na temporada, o Lakers é apenas o 27° em pontos após rebotes de ataque, enquanto o Hornets é o segundo, atrás somente do Houston Rockets. Muito disso, por causa do pivô que chegou para agradar Doncic.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

