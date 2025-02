Após troca de Luka Doncic, Casimiro crava: “Lakers é o maior da NBA”

A troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers tem gerado diferentes reações na NBA. No Brasil, algumas personalidades já comentaram a parceria. Entre elas, o influenciador Casimiro Miguel. Durante live, o mandatário da Cazé TV cravou que a franquia é a maior da liga, à frente do rival Boston Celtics.

“Luka Doncic é do Lakers. Porra, é doideira. Por isso que o Lakers é a maior franquia da NBA. Ah, porque o Boston Celtics… foda-se. Ah, é porque ganhou uma. Foda-se. Não interessa, irmão. É o Real Madrid do bagulho. Acabou”, argumentou Casimiro.

Publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Basquete Talks (@basquetetalks) Publicidade



A fala de Cazé toca em um ponto polêmico da NBA. O Lakers é 17 vezes campeão e coleciona craques em sua história. No entanto, há uma franquia ainda mais vitoriosa: o Boston Celtics. O desempate, inclusive, aconteceu na temporada passada, quando o time celta venceu seu 18º título.

Somado a isso, existe o fato de que as franquias marcam a maior rivalidade da NBA. Em toda a história, elas se enfrentaram em 12 finais. Em nove delas, o Celtics saiu campeão (1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1984, 2008). O Lakers, em somente três (1985, 1987, 2010).

Publicidade

Leia mais!

Em contrapartida, o número de grandes ídolos é um argumento favorável ao Lakers. Em 2021, por exemplo, a NBA divulgou os 76 maiores jogadores de sua história. Desses, 26 haviam atuado pelo time angelino, sendo Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson alguns dos destaques.

O Celtics, por outro lado, teve 20 jogadores. Entre eles, Larry Bird, Bill Russell, John Havlicek e Paul Pierce.

Por fim, o momento também deve ser levado em conta. E aí, quem leva vantagem é o Celtics. A franquia é a atual campeã da NBA e conta com elenco estrelado, com Jayson Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday e Krisptaps Porzings. Portanto, é candidato a outros títulos nos próximos anos.

Publicidade

A troca de Luka Doncic para o Lakers na NBA, porém, traz um novo panorama. Com o craque, o time de Los Angeles consegue um jogador geracional como sucessor de LeBron James. E, assim, projeta novos capítulos da rivalidade história entre as equipes de LA e Boston.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA