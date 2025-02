Sem Mark Williams, Lakers corre contra o tempo por pivô

O cancelamento da troca do pivô Mark Williams para o Los Angeles Lakers deixou uma lacuna no time californiano. Agora, a equipe corre contra o tempo para fechar com algum jogador da mesma posição para o resto da temporada no mercado de agentes livres. O problema é: não existem muitas opções.

Sem Williams, o Lakers precisa entender antes quem vai sair do atual elenco. Isso porque, com as voltas de Dalton Knecht e Cam Reddish, o grupo volta a ter 15 jogadores sob contrato. Christian Wood e o próprio Reddish entram na lista dos que estão com acordos expirantes. Ou seja, que acabam ao fim de 2024/25.

Mas um dos maiores problemas para o Lakers é que sem a troca pelo pivô, o time passou do segundo nível de multas da NBA. Era algo que a direção vinha tentando evitar a todo custo na trade deadline. Ainda que não tivesse superado a segunda taxa, já seria muito difícil conseguir um jogador para ser titular a partir de agora. Afinal, as regras do novo acordo coletivo de trabalho da liga não permitem que times na luxury tax fechem com alguém que recebeu acima de US$12.8 milhões na atual campanha.

Publicidade

Então, o Lakers tenta agir no mercado para saber quem estará disponível nos próximos dias e que esteja dentro das limitações salariais. Seja como for, as opções não são das melhores. Por enquanto, Jaxson Hayes é o titular.

Leia mais

No entanto, o Lakers quer um pivô que tenha condições de ser titular para ocupar a vaga que seria de Mark Williams. Aí é o problema, pois os jogadores que estão disponíveis não seriam exatamente o que o time quer.

Publicidade

Entre os que foram dispensados, quem mais chama a atenção é Daniel Theis, que jogou pelo New Orleans Pelicans até a última semana e, então, foi em troca para o Oklahoma City Thunder. Então, o Thunder o liberou. Outro jogador disponível é Mo Bamba, que já passou pelo Lakers, mas não teve sucesso.

Existe ainda a chance de o Lakers conseguir algum pivô que ainda não foi dispensado. Kelly Olynyk, por exemplo, é um. Ele atende o valor máximo (US$12.8 milhões), mas ainda não é possível saber se estará disponível no Pelicans. Além disso, ele ainda tem contrato para a próxima temporada. Ou seja, o time de New Orleans teria de dispensar e, ainda, absorver seu acordo de 2025/26.

Publicidade

Outros nomes como Chris Boucher (Toronto Raptors) e Larry Nance Jr (Atlanta Hawks) podem surgir. Os dois possuem contratos expirantes e se encaixam nos valores que o Lakers pode contratar para a posição de pivô. No entanto, os times não manifestaram interesse em dispensar. Aliás, Nance vem sendo o principal reserva de Onyeka Okongwu no Hawks, enquanto Clint Capela não vem jogando.

Troca vetada

O Lakers trocou Anthony Davis para o Dallas Mavericks por Luka Doncic, então fechou negócio com o Charlotte Hornets pelo pivô Mark Williams. No entanto, o acordo foi cancelado após Williams não passar nos exames médicos. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador tinha várias lesões que poderiam atrapalhar seu novo time.

Publicidade

Como resultado, Lakers e Hornets não puderam seguir na negociação, pois não havia mais tempo para reestruturar a troca pelo pivô. O time de Charlotte recebeu Williams de volta, enquanto o de Los Angeles terá Dalton Knecht, Cam Reddish e as escolhas de Draft que enviou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA