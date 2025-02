Sem Williams, Lakers contrata pivô que iria para o Pacers

A troca que levaria Mark Williams ao Los Angeles Lakers foi revogada, mas a equipe ainda precisa de um pivô, e o escolhido seria Alex Len, que originalmente iria para o Indiana Pacers. Len foi dispensado pelo Washington Wizards após a trade deadline, e se tornou um dos bons nomes do mercado de agentes livres. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, para dar lugar a Len, o time dispensou Christian Wood.

Segundo Nathan Yasis, do Clutchpoints, o jogador esteve muito próximo de fechar com o Pacers, mas ele desistiu de última hora. O motivo, de acordo com Keith Smith, analista do Spotrac, seria justamente a chance de ir para o Lakers. Afinal, em Los Angeles, Len teria mais tempo de jogo e ainda não teria que se mudar para tão longe (o jogador originalmente estava no Sacramento Kings e foi trocado para o Wizards na trade deadline e, então, dispensado), seguindo na Califórnia.

Assim, o Pacers assinou com Jahlil Okafor, terceira escolha do Draft de 2015 e que já rodou diversas equipes da NBA.

Na carreira, Len tem médias de 6.7 pontos e 5.3 rebotes. Já passou por Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Kings, Toronto Raptors e Wizards, agora estando livre no mercado. Agora que não assinou com o Pacers, o pivô tem a chance de jogar pelo Lakers, após perder seu plano A, Mark Williams.

O Lakers está atrás de um pivô após a troca que levou Anthony Davis ao Dallas Mavericks. Embora a chegada de Luka Doncic tenha sido celebrada, o garrafão da equipe ficou “descoberto”, já que os pivôs que permaneceram em Los Angeles, Jaxson Hayes e Christian Koloko, não têm o mesmo nível de Davis.

A equipe até foi ao mercado durante a trade deadline, trocando Dalton Knecht, Cam Reddish e uma escolha de primeira rodada para adquirir Mark Williams, do Charlotte Hornets. No entanto, a equipe angelina “reverteu” a negociação. Isso porque Williams falhou os testes físicos do Lakers, apresentando problemas crônicos que o impediriam de jogar pela equipe consistentemente. O jogador perdeu mais de 60% das partidas desde que chegou à NBA.

Reviravolta

Contudo, há a chance de mais um capítulo nessa história. Segundo Shams Charania, da ESPN, o Hornets planeja contestar a afirmação do Lakers. A franquia estaria em contato com a NBA para forçar a troca a ir em frente, buscando segundas opiniões de médicos.

No caso da troca de Williams ir pra frente, é possível que o Lakers não vá mais atrás de Len. Afinal, o garrafão da equipe, posição carente, estaria “coberta” pela chegada do jogador.

Williams, aliás, teria sido um pedido pessoal de Luka Doncic para Rob Pelinka. O esloveno queria algum pivô que jogasse de forma semelhante aos seus antigos companheiros Daniel Gafford e Dereck Lively.

