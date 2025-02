Rui Hachimura: “Pensei que jogar no Lakers seria pressão demais para mim na NBA”

Rui Hachimura é um dos destaques do Los Angeles Lakers na NBA. Após duas temporadas instáveis, o ala-pivô se estabeleceu e conseguiu garantir vaga fixa no quinteto titular. Com JJ Redick, ele iniciou as 45 partidas em que esteve na temporada 2024/25.

O destino, no entanto, por pouco impediu o bom desempenho. Isso porque, Rui Hachimura não queria reforçar o Lakers na NBA. O japonês chegou à franquia em janeiro de 2023. Na época, ele estava no Washington Wizards e o time angelino ofereceu Kendrick Nunn e três escolhas de segunda rodada.

O ala-pivô, porém, contou que não queria lidar com a pressão de jogar em Los Angeles. Desse modo, quando foi avisado por seu agente sobre a troca, ele pediu que recusasse.

Publicidade

“Naquela noite, recebi uma ligação do meu agente. Ele disse: ‘o Lakers quer você’. E eu fiquei tipo: ‘Lakers? Que Lakers?’ Porque eu nunca tinha sequer nem pensado em jogar lá”, comentou Hachinura. “E eu ainda respondi que não deveria fazer isso. Pensei que jogar no Lakers era pressão demais. Não estava pronto para isso”, seguiu.

Na época da troca, Hachimura estava em sua quarta temporada na NBA. Embora com bons números, ele ainda buscava ganhar espaço na liga para ser um jogador consolidado. O desejo era de sair da equipe da capital dos EUA, mas para ir a um lugar onde ele pudesse se desenvolver tranquilo.

Publicidade

No Lakers, de fato, existiria uma pressão. A equipe, afinal, estava com uma campanha negativa e ocupava somente a 12ª colocação do Oeste. Sua chegada, desse modo, seria pra reforçar um time onde a obrigação de ir aos playoffs era grande, sem paciência para qualquer desenvolvimento.

Leia mais!

“Na minha cabeça, eu pensava: ‘vou para um time onde eu possa ganhar minutos, me provar e construir minha carreira’. Então, eu disse: ‘Não, não faça essa troca’. Meu agente perguntou se tinha certeza. Então pedi para pensar nisso por um dia”, acrescentou.

Publicidade

O pedido de Hachimura foi o suficiente para ele mudar de ideia. Isso porque, seu empresário o ligou no dia seguinte e conseguiu convencê-lo de aceitar a proposta do time 17 vezes campeão da NBA.

“Meu agente falou que seria a oportunidade perfeita para mim. Eu perguntei por que e ele disse que o Lakers estava passando por dificuldades. ‘É um time que está se segurando como pode, lidando com lesões e tentando os playoffs. Eles precisam de você'”, completou Hachimura.

Publicidade

Hachimura, assim, aceitou a troca. Durante as duas primeiras temporadas, ele teve dificuldades e viveu momentos incostantes. No entanto, a chegada de JJ Redick mudou o panorama e o japonês conseguiu se estabelecer como titular da franquia.

Em 2024/25, o ala-pivô tem médias de 13.4 pontos, 5.2 rebotes e 1.6 assistência, em 45 partidas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA