Comissário da NBA abre o jogo sobre troca entre Lakers e Hornets

A troca cancelada entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets chamou a atenção do comissário da NBA. As franquias fecharam um acordo centrado em Mark Williams. No entanto, o time da Califórnia voltou atrás após o pivô não ser aprovado nos exames médicos.

O fracasso em uma troca não costuma ser comum na NBA. Então, Adam Silver reconheceu que o negócio fez a liga analisar as regras atuais usadas para cancelar acordos, após o Hornets não pedir para que fosse revisado.

“Acho que a questão maior, nesta era da ciência esportiva, é se há um padrão diferente que deveríamos aplicar. Isso em relação aos jogadores em exames físicos durante as trocas. É é algo que devemos analisar como ligar”, comentou Silver.

A decisão do Lakers de cancelar o acordo passou ainda pelo pacote enviado por Williams. A franquia, afinal, abriu mão de Dalton Knecht, Cam Reddish e uma escolha de primeira rodada em 2031. Após o fracasso nos exames médicos, entretanto, a diretoria entendeu que não valeria à pena mais arriscar pelo pivô.

O Hornets, por outro lado, preferiu não envolver à NBA para evitar o fim da troca. Em nota, a equipe apenas afirmou que estava animada pela volta de Williams, bem como garantiu que foi o Lakers quem procurou a diretoria pelo pivô.

Apesar dos desejos e posições de Hornets e Lakers, o comissário da NBA considerou que mudanças nas regras de troca devem considerar os jogadores. Isso porque, os nomes do negócio viveram dias intensos para que mudassem para as novas equipes. Dias depois, porém, tiveram que voltar aos antigos elencos.

“É disruptivo pensar que você foi trocado e não foi. É, também, para seus companheiros. Então, vamos analisar. Quero dizer, eu diria que essa é uma daquelas áreas quando se trata da saúde e bem-estar dos nossos jogadores”, completou Silver.

O sentimento pós-troca, aliás, foi comentado por Dalton Knecht. O novato do Lakers passou dias intensos neste vai e vem entre Charlotte e Los Angeles. Enquanto se imaginava que ele ficaria desconfortável, o ala-armador revelou que estava animado por voltar ao time.

“Foi uma semana louca. Não são muitas pessoas que passam por isso e voltam. Porém, no final das contas, eu só queria jogar. Disse isso para o JJ Redick e o Rob Pelinka quando voltei. A principal coisa era que eu só queria jogar. Me disseram que meu retorno seria contra o Jazz e estava animado para jogar com meus colegas de equipe”, falou Knecht.

