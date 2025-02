Luka Doncic reencontra Mavericks, LeBron decide e Lakers vence

Luka Doncic reencontrou o Dallas Mavericks e fez um triplo-duplo na vitória do Los Angeles Lakers sobre o ex-time. LeBron James também foi decisivo, com um último quarto incrível, em um jogo duríssimo contra a forte defesa texana, que mesmo desfalcada, deu trabalho para a equipe da Califórnia. Além disso, a rodada dessa terça-feira (25) ainda teve outras seis partidas.

Los Angeles segue, acima de tudo, em alta. São três vitórias seguidas no momento, incluindo o triunfo sobre o Denver Nuggets no último sábado. Desde que o Doncic estreou, o Lakers soma quatro vitórias em seis jogos. Assim, a equipe tem 35 triunfos em 56 jogos e ocupa a quarta posição do Oeste. O próximo compromisso é na quinta-feira (27) contra o Minnesota Timberwolves.

Dallas, por outro lado, segue oscilando. Mas isso é natural em meio a ausência de todos os principais pivôs da equipe, que estão machucados. Desde que Anthony Davis se lesionou, são três triunfos em seis jogos, com duas derrotas seguidas sendo a sequência atual. Com 31 vitórias em 59 jogos, o Mavericks perdeu posições e agora é o nono colocado do Oeste, abaixo do Golden State Warriors. O próximo duelo também é na quinta, contra o Charlotte Hornets.

Publicidade

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers de Luka Doncic e LeBron James sobre o Mavericks de Kyrie Irving e Klay Thompson.

Luka Doncic agressivo, “pilhado” e engajado

Não, Luka Doncic não marcou 50 pontos diante de Nico Harrison (que, aliás, foi assistir ao jogo). Mas mesmo bem marcado, ele conseguiu ter grande impacto. Um começo quente com 12 pontos no primeiro quarto, e um triplo-duplo fechado ainda no começo do terceiro período. Mesmo que muito bem marcado (falaremos disso), ele coletou muitos rebotes, foi mais engajado na defesa, e por fim, puniu as constantes ajudas gerando muitas bolas de três para os companheiros.

Publicidade

Kyrie responde

Luka Doncic começou muito bem no jogo entre Lakers e Mavericks, mas Kyrie Irving respondeu à altura. Sem pivôs e ou grandes bloqueios para ter melhores jogadas, ele converteu muitos arremessos difíceis e puniu sempre que teve defensores mais baixos o defendendo. O astro manteve o time texano vivo em quase todos os momentos do jogo, e se tivesse mais ajuda, poderia ter conseguido uma vitória improvável em Los Angeles.

No fim, jogue a bola para LeBron

LeBron James esteve tímido até o fim do terceiro quarto. O astro tinha menos ações com a bola do que o habitual, e parecia deixar com que o novo colega tivesse o protagonismo em sua noite de vingança. Mas o Lakers travou no terceiro quarto contra o Mavericks e ele foi resolver o problema. Mas 16 de seus 27 pontos e dos 29 de Los Angeles no último quarto vieram de suas mãos. Bandejas, bolas de três, rebotes ofensivos, enterradas. O camisa 23 se recusou a perder no final.

Publicidade

Leia mais!

Klay Thompson esquenta no fim

Se teve LeBron James de um lado, Klay Thompson também fez o Mavericks sonhar com a vitória contra o Lakers de Luka Doncic. Após um primeiro tempo apagado, ele incendiou o jogo com 17 pontos no segundo tempo. Aliás, 11 deles foram no último quarto. Uma delas inclusive chegou a igualar o duelo. Porém, seus arremessos não caíram tanto assim na metade final do período decisivo. Ainda assim, uma das boas noites do arremessador em 2024/25.

Reaves e Rui são a segurança

Austin Reaves marcou 20 pontos, teve três bolas de três e muita eficiência. Enquanto ele esteve na quadra, o Lakers venceu o Mavericks por 16 pontos. Rui Hachimura marcou mais 15 pontos, deu dois tocos e teve eficiência ofensiva. Enquanto ele esteve na quadra, a equipe superou os texanos por 19. Os dois seguem sendo muito potencializados na sequência atual de Los Angeles.

Publicidade

Onde está a ajuda em Dallas?

Kyrie e Klay foram ótimos, mas o Mavericks sentiu falta de um pouco mais de ajuda ofensiva. Max Christie teve um grande momento nos minutos finais do último quarto com duas bolas de três e um toco incrível em Luka Doncic. No entanto, acertou dois arremessos em todo o resto do jogo. PJ Washington, Naji Marshall, Spencer Dinwiddie e Dante Exum somaram oito acertos em 33 tentativas na partidas. Ninguém foi além dos dez pontos.

(31-28) Dallas Mavericks 99 x 107 Los Angeles Lakers (35-21)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 35 7 4 3 2 Klay Thompson 22 8 1 1 0 Max Christie 10 1 6 0 1 Naji Marshall 9 5 3 2 1 Spencer Dinwiddie 9 1 3 0 1

Três pontos: 17-44; Thompson: 5-10

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 27 12 3 1 0 Austin Reaves 20 3 5 0 0 Luka Doncic 19 15 12 3 2 Rui Hachimura 15 6 0 0 2 Jaxson Hayes 8 8 0 0 2

Três pontos: 11-40; Reaves: 3-8

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Mavericks, a rodada dessa terça-feira (25) ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e box-scores das outras partidas da noite de NBA.

(42-16) Boston Celtics 111 x 101 Toronto Raptors (18-40)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 24 5 4 1 0 Derrick White 22 3 5 3 2 Payton Pritchard 20 7 2 2 0 Jayson Tatum 19 6 11 1 0 Sam Hauser 10 5 0 1 1

Três pontos: 15-51; White: 6-11

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 22 8 3 1 0 Scottie Barnes 21 3 6 2 0 Gradey Dick 12 5 1 2 0 Immanuel Quickley 10 6 7 0 0 Ochai Agbaji 8 5 1 1 0

Três pontos: 5-33; Agbaji: 2-2

Publicidade

(48-10) Cleveland Cavaliers 122 x 82 Orlando Magic (29-31)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Ty Jerome 20 2 2 1 0 Evan Mobley 17 8 2 0 2 De’Andre Hunter 17 3 2 0 0 Max Strus 17 1 2 1 0 Donovan Mitchell 11 3 5 0 0

Três pontos: 19-32; Hunter: 4-5

Publicidade

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 26 5 4 1 1 Franz Wagner 19 5 4 1 1 Wendell Carter Jr. 9 6 1 1 1 Kentavious Caldwell-Pope 9 0 2 0 0 Cole Anthony 6 5 4 0 0

Três pontos: 5-28; Anthony: 2-3

Publicidade

(32-25) Milwaukee Bucks 97 x 100 Houston Rockets (36-22)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 27 10 6 1 1 Damian Lillard 22 1 3 1 0 Brook Lopez 12 8 3 1 3 AJ Green 12 5 1 1 0 Kyle Kuzma 9 6 1 1 0

Três pontos: 12-37; Green: 4-8

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 25 8 3 0 0 Alperen Sengun 23 11 3 0 3 Dillon Brooks 16 8 4 1 1 Jabari Smith Jr. 13 8 0 0 0 Tari Eason 12 6 1 2 1

Três pontos: 12-35; Green: 5-11

Publicidade

(27-31) Phoenix Suns 148 x 151 Memphis Grizzlies (38-20)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 28 3 10 0 0 Kevin Durant 26 8 7 1 0 Bradley Beal 24 5 11 2 1 Bol Bol 23 8 1 0 2 Grayson Allen 21 3 3 0 1

Três pontos: 21-37; Allen: 6-9

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 29 4 8 2 0 Jaren Jackson Jr. 28 6 1 1 2 Desmond Bane 25 3 9 2 0 Jaylen Wells 19 5 2 0 0 Santi Aldama 17 6 5 3 0

Três pontos: 20-48; Wells: 5-7

Publicidade

(24-32) San Antonio Spurs 103 x 109 New Orleans Pelicans (15-43)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 20 5 3 1 0 De’Aaron Fox 15 3 9 6 0 Harrison Barnes 15 5 2 0 0 Chris Paul 12 0 10 2 1 Bismack Biyombo 10 12 1 0 0

Três pontos: 13-44; Barnes: 4-8

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 24 4 4 2 2 Zion Williamson 18 6 3 1 0 CJ McCollum 13 4 5 1 0 Jordan Hawkins 12 4 0 1 1 Yves Missi 10 11 0 1 1

Três pontos: 7-31; Murphy: 3-10

Publicidade

(14-43) Charlotte Hornets 92 x 128 Golden State Warriors (31-27)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK KJ Simpson 16 6 2 2 0 Seth Curry 14 2 1 1 1 Mark Williams 12 12 0 0 3 Wendell Moore Jr. 12 10 0 0 0 Miles Bridges 9 7 2 0 0

Três pontos: 11-40; Curry: 4-6

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 16 2 1 2 0 Draymond Green 15 6 6 3 2 Stephen Curry 15 4 6 1 0 Gary Payton II 14 2 4 1 0 Moses Moody 13 1 1 0 0

Três pontos: 15-42; Hield: 4-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA