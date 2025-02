GM do Pacers detona jornalistas por rumores de troca na NBA

Os jogadores do Indiana Pacers têm sido envolvidos em rumores de troca na NBA. Em especial, o pivô Myles Turner. O jogador está em reta final de contrato e pode ser agente livre em 2025. Então, times como o Los Angeles Lakers surgem como possíveis interessados.

O GM do Pacers, Chad Buchanan, no entanto, negou as notícias. De acordo com ele, os rumores são infundados e Turner deve seguir como jogador da franquia.

“É quase cômico. Estou lendo os rumores sobre a troca do Myles Turner na trade deadline e me perguntou: ‘De onde as pessoas tiram essas informações?’. Às vezes, nós da diretoria, sentamos e rimos, porque é inacreditável de onde algumas dessas informações surgem”, contou o GM.

Turner é um dos principais nomes do Pacers na NBA. Na temporada, ele tem médias de 15.1 pontos, 6.6 rebotes e 1.9 toco em 30.6 minutos. Sua habilidade como defensor é um pilar para a franquia que chegou às finais do Leste em 2024 e ocupa a quarta posição da Conferência.

“Ele é uma parte importante do que fazemos e da razão pela qual nosso ataque tem sido tão bom nos últimos anos”, afirmou Tyrese Haliburton.

Diante disso, a franquia se organiza para renovar com o pivô. O jogador do Pacers está em seu último ano de um acordo de US$ 40.9 milhões, sendo US$ 19.9 milhões na atual temporada da NBA. Para 2025/26, a equipe estará US$ 23 milhões abaixo do nível de multas. Ou seja, será um desafio manter Turner.

Se não acontecer, é certo que o jogador do Pacers voltará aos rumores de troca da NBA. Um dos times de olho provavelmente deve ser o Los Angeles Lakers. Na trade deadline, a franquia consultou o pivô, como substituto de Anthony Davis, que foi para o Dallas Mavericks.

Por fim, a franquia da Califórnia preferiu Mark Williams, do Charlotte Hornets. O Lakers, no entanto, voltou atrás do negócio por problemas físicos do jogador da Carolina do Norte. Portanto, é provável que o Lakers volte suas atenções a troca pelo destaque do Pacers na NBA.

