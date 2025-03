Ingressos para jogo de Caitlin Clark contra seleção brasileira esgotam em poucos minutos

Após uma temporada histórica na WNBA, Caitlin Clark volta às quadras diante da Seleção Brasileira. A fenômeno do basquete feminino estará no amistoso entre o Indiana Fever e o Brasil, marcado para 4 de maio. O encontro, inclusive, será na Carver Hawkeye Arena, em Iowa, onde a armadora passou pelo basquete universitário.

A expectativa pelo encontro entre Clark e a seleção, aliás, é grande. Não à toa, todos os 15 mil ingressos disponíveis esgotaram em somente 42 minutos, de acordo com a universidade. A partida, afinal, será o reencontro da jogadora com os fãs de Iowa.

“Não poderíamos estar mais empolgados para jogar em Iowa e sabemos que Clark terá um retorno inesquecível”, disse a presidente do Fever, Kelly Krauskopf. “Vários torcedores do Hawkeys se tornaram fãs do Fever e nós os consideramos família. Isso é o que tornará este jogo tão especial para nós”, completou.

Clark é considerada o maior nome da história de Iowa no basquete. Entre 2020 e 2024, ela se tornou a maior pontuadora da história do basquete universitário na Divisão I. Além disso, liderou a faculdade em duas finais nacionais.

Como reconhecimento ao seu impacto, a craque teve a camisa 22 aposentada pela Universidade de Iowa. Na época, Caitlin Clark não escondeu a emoção pela cerimônia. Então, agradeceu a todos os fãs que estiveram na arena.

“É divertido voltar e agradecer a todos que investiram tanto em mim e me permitiram ser grande. Tenho orgulho eterno de ser uma Hawkeye e Iowa ocupa um lugar especial no meu coração que vai além do basquete. Senti mais nervosismo por estar de volta do que em todos os grandes jogos que já joguei aqui”, comentou.

O retorno de Caitlin Clark a Iowa diante da seleção brasileira acontece após um ano histórico na WNBA. Em sua primeira temporada na liga, ela venceu o prêmio de Caloura do Ano e foi eleita para a seleção principal de 2024. Sua equipe, por fim, terminou com uma campanha de 20 vitórias em 40 jogos. Como resultado, avançou aos playoffs.

Além disso, ela quebrou oito recordes da WNBA. Dentre eles, o de maior número de pontos por uma novata. Além disso, se tornou a jogadora mais rápida da história a atingir cem cestas de três pontos, com apenas 34 partidas. Por fim, também quebrou a marca de mais passes para pontos em uma só partida, com 19.

