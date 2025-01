Seleção brasileira encara Chicago Sky e Indiana Fever em tour na WNBA

A seleção brasileira feminina vai até os Estados Unidos para a pré-temporada da WNBA, em maio, encarando o Indiana Fever, de Caitlin Clark, e o Chicago Sky, de Angel Reese. Os jogos marcam o começo do ciclo de Los Angeles 2028 e também o início da preparação para a AmericupW de junho, em Santiago, no Chile.

“Para nós é um super começo de ciclo para Los Angeles, num esforço de internacionalizar cada vez mais o basquete feminino brasileiro e de dar oportunidade para que as atletas tenham cada vez mais experiências internacionais. Portanto, será uma grande oportunidade em todos os sentidos”, disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

Os jogos acontecem nos dias 2 de maio, contra o Chicago Sky, em Baton Rouge, na Louisiana, às 16h de Brasília. Enquanto isso, no dia 4 de maio, em Iowa City, às 14h de Brasília, a seleção enfrenta o Indiana Fever.

Publicidade

“Essa é uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Então, essas experiências de altíssimo nível nos ajudam no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados”, citou a técnica do Brasil, Pokey Chatman.

O Chicago Sky conta com a brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolha do último Draft. A pivô vai para a sua segunda temporada na WNBA, depois de brilhar com dois títulos da NCAA por South Carolina. Pelo Brasil, Kamilla foi do Quinteto Ideal do último Pré-Olímpico, em Belém, no Pará, e antes, campeã da AmericupW.

Publicidade

Leia mais!

Já o Indiana Fever é a casa da ala-pivô Damiris Dantas, experiente atleta com mais de uma passagem pela WNBA e que tem no currículo com a Seleção um pódio em Mundiais de base, além das Olimpíadas de 2012 e 2016, e dezenas de torneios internacionais, fora a AmericupW.

Por conta dos regulamentos da WNBA, atletas em contrato com franquias da liga não podem enfrentar seus times. Portanto, Kamilla e Damiris estarão em quadra por Chicago Sky e Indiana Fever.

O “Tour Brasil na W” faz parte do planejamento da CBB para o ciclo Los Angeles 2028 para a Seleção Brasileira feminina, visando amistosos de alto nível para as atletas, além de maior experiência internacional. Por fim, o projeto começou com a chegada de Pokey Chatman ao comando da equipe, treinadora com mais de uma década seguida na WNBA, e segue com o tour na pré-temporada da WNBA.

Publicidade

“Estamos em uma nova fase e trabalhando muito para que seja um ciclo vitorioso para o basquete feminino, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das nossas atletas e conquistar a classificação para as principais competições. Então, o primeiro passo da CBB foi a contratação da Pokey como treinadora da seleção adulta, e agora seguimos com o planejamento, que inclui ter um calendário com jogos internacionais de alto nível para dar mais experiência ao nosso grupo”, cita o Diretor Técnico de Seleções, Bruno Valentin.

Tour da seleção brasileira na WNBA

Brasil x Chicago Sky

Local: The Pete Maravich Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana

Data: 2 de maio

Horário: 16h de Brasília

Brasil x Indiana Fever

Local: Carver-Hawkeye Arena, Iowa City

Data: 4 de maio

Horário: 14h de Brasília

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA