Com Yago e Caboclo, seleção brasileira é convocada por Petrovic

A dupla Yago Mateus e Bruno Caboclo foi convocada para os próximos jogos da seleção brasileira. Nesta terça-feira (28), o técnico Aleksandar Petrovic divulgou a lista para a última janela das Eliminatórias da AmeriCup. Nos dias 21 e 24 de fevereiro, o Brasil vai enfrentar Uruguai e Panamá, respectivamente. Ambos os jogos serão fora de casa e terão transmissão ao vivo pela ESPN.

Dos 12 atletas chamados, cinco atuam no exterior. Além de Yago e Caboclo, Mathias Alessanco (Betis-ESP), Gabriel Jaú (Kolossos-GRE) e Márcio (Ratiopharm-ULM-ALE) vão representar a seleção brasileira no próximo mês.

Em novembro passado, com um grupo recheado de jovens, o Brasil venceu Uruguai e Panamá, em Belém. Já classificada, a seleção quer fechar o torneio com 100% de aproveitamento.

A convocação marca o retorno de Yago à seleção brasileira, enquanto Caboclo já havia sido chamado na janela anterior. Além disso, Didi Louzada, Alexey Borges e Gabriel Jaú estão de volta. O restante do grupo, aliás, disputou os jogos de novembro.

Em contrapartida, Lucas Dias e Mãozinha, que se recuperam de lesão, não foram chamados. Justamente para reforçarem a parte física. Vitor Benite e Léo Meindl, por outro lado, ficaram de fora por outros motivos, de acordo com Petrovic.

“Não quero trazer ninguém do Japão. Afinal, é uma viagem muito longa. Benite também está em um momento decisivo na Espanha”.

“Vamos ter um pouco da continuidade da última janela, com muitos jovens. Também vamos ter o Yago, já que a Euroliga tem uma parada. Ele merece estar de novo com a seleção brasileira. Além disso, é importante a volta do Didi, após a lesão. É um grupo que tem qualidade de sobra para cumprir o objetivo desta janela. Enfim, para a Americup, todos os atletas estarão disponíveis, e isso é muito importante”, afirmou Petrovic.

A Americup 2025 acontece entre 23 e 31 agosto, na Nicarágua. O Brasil, aliás, vai em busca do título que bateu na trave em Recife, em 2022, quando perdeu a final para a Argentina. Por fim, a seleção é tetracampeã da competição (1984, 1988, 2005 e 2009).

Confira a lista de convocados da seleção brasileira

Armadores

Yago Mateus (Estrela Vermelha-SER)

Alexey Borges (Flamengo)

Elinho (Corinthians)

Georginho (Sesi Franca)

Alas

Kevin Crescenzi (Paulistano)

Reynan (Pinheiros)

Didi Louzada (Sesi Franca)

Mathias Alessanco (Betis-ESP)

Pivôs

Gabriel Jaú (Kolossos-GRE)

Nathan Mariano (Sesi Franca)

Márcio (Ratiopharm-ULM-ALE)

Bruno Caboclo (Hapoel Tel Aviv-ISR)

Campanha do Brasil nas Eliminatórias para a AmeriCup 2025

Brasil 108 x 43 Paraguai

Paraguai 53 x 108 Brasil

Brasil 71 x 65 Uruguai

Brasil 93 x 67 Panamá

Onde assistir

21/02: Uruguai x Brasil – 20h10 (ESPN)

24/02: Panamá x Brasil – 22h40 (ESPN)

