Petrovic faz primeira convocação da seleção brasileira após Olimpíadas

A Seleção Brasileira anunciou a primeira convocação após as Olimpíadas de Paris. O técnico Aleksandar Petrovic escolheu uma pré-lista com 19 nomes para a sequência das Eliminatórias para a Americup 2025. Nos dias 21 e 24 de novembro, o Brasil encara o Uruguai e o Panamá, respectivamente, no Ginásio Mangueirinho, em Belém.

Petrovic terá 13 atletas disponíveis para a disputa do torneio. Portanto, seis nomes terão que ser cortados nas próximas semanas. De acordo com a CBB (Confederação Brasileira de Basquete), os nomes selecionados para a viagem ao Pará serão “divulgados em um segundo momento”.

As eliminatórias da Americup contam com quatro grupos com o mesmo número de times. Assim, os três primeiros de cada grupo obtêm vaga no torneio continental. O Brasil está virtualmente classificado. Afinal, lidera a chave B que conta com Uruguai, Panamá e Paraguai.

A convocação anunciada por Petrovic é a primeira da Seleção Brasileira desde as Olimpíadas. O país, aliás, terminou os Jogos de Paris nas quartas de final. Isso porque foi eliminado pelos Estados Unidos. Então, na pré-lista, apareceram algumas novidades. Dente eles, os jovens Zu Júnior e Nathan Mariano, do Sesi Franca, e Lucas Atauri, do Paulistano.

“Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico. E também jovens. Isso para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles. Não posso contar com todos da Europa. Como por exemplo Yago e Leo Meindl, que está no Japão, e irão descansar nesta janela. Porém, é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados. Assim, iniciarmos um processo de inserção de novos valores para o futuro”, explicou o treinador.

Os jogos contra Uruguai e Panamá acontecem à noite, às 20h, com transmissão ao vivo da ESPN. Por fim, a venda de ingressos estará disponível em breve nas redes sociais da CBB, além do site oficial da entidade.

Confira os nomes da Seleção Brasileira para as eliminatórias da AmeriCup:

Armadores

Raulzinho (Pinheiros)

Alexey Borges (Flamengo)

Elinho (Corinthians)

Georginho (Franca)

Alas

Vitor Benite (Betis, ESP)

Gui Deodato (Flamengo)

Didi Louzada (Franca)

Zu Júnior (Franca)

Mathias Alessanco (Betis, ESP)

Lucas Atauri (Paulistano)

Samis Calderón (Overtime, EUA)

Pivôs

Lucas Dias (Franca)

Tim Soares (Koshigaya, JAP)

Mãozinha (Memphis Hustle, EUA)

Gabriel Jaú (Kolossos, GRE)

Nathan Mariano (Franca)

Ruan Miranda (Flamengo)

Bruno Caboclo (Hapoel, ISR)

Márcio Santos (RatioPharm Ulm, ALE)

