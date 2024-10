Gustavinho fala sobre seleção brasileira de basquete: “Saída forçada”

Seis meses depois, o técnico Gustavinho de Conti refletiu sobre sua saída da Seleção Brasileira de Basquete. A demissão aconteceu pouco tempo antes da disputa do Pré-Olímpico, em uma decisão “em comum acordo” entre ele e a CBB (Confederação Brasileira de Basquete). Na ocasião, o comandante do Flamengo resolveu evitar comentários. No entanto, ao UOL, ele afirmou que na verdade se tratou de “uma saída forçada”.

“Acho que foi uma saída forçada, vamos dizer assim. Não achei bacana. Até porque eu acredito que poderia ter sido mais diretos e sinceros na hora de me tirar ao invés de ficarem contornando e forçando outras vias. Não posso dizer se foi correto ou não. Isso cada um tem um jeito diferente de pensar. No final, eu também quis sair, mas foi de uma maneira completamente forçada”, relatou Gustavinho.

Entre fãs e a mídia, a saída foi um grande surpresa. Desde que chegou em 2021, afinal, Gustavinho vinha fazendo um bom trabalho na Seleção Brasileira de Basquete. Além disso, havia a proximidade com o Pré-Olímpico em Riga. Desse modo, uma mudança a poucas semanas poderia complicar a classificação para as Olimpíadas de Paris.

Internamente, porém, o clima não era positivo. Como o treinador citou, a influência da CBB na sua comissão foi um dos motivos que o fez desejar a saída. Um dos rumores iniciais, por exemplo, era de que a Confederação havia pedido a demissão do assistente Vitor Galvani, o que De Conti negou.

“Foram questões que eles exigiram que inviabilizaram o meu trabalho e atrapalharam a seleção brasileira como um todo. Então, não foi só um problema que me afetou”, acrescentou Gustavinho.

Apesar da situação forçada, Gustavinho não está chateado. Hoje, ele segue fogado no trabalho como treinador do Flamengo, onde busca reconquistar o NBB e disputar BCLA e Super 8.

“Não guardo ressentimento e nem me sinto injustiçado. Claro que fica aquele gostinho de que a gente podia fazer um pouco mais na seleção, que as coisas poderiam ser diferentes. Mas enfim, acho que isso também já ficou no passado. No final, foi algo melhor também pensando no Flamengo e na própria Seleção, que conseguiu ir para as Olimpíadas. Vida que segue”, finalizou.

Com a saída de De Conti, a CBB optou por Aleksandar Petrović, que comandou a Seleção em outra oportunidade. Com o sérvio, o país conseguiu avançar no Pré-Olímpico e conquistou a vaga nas Olimpíadas de Paris, onde caiu nas quartas de final para os Estados Unidos.

