Seleção de basquete: Aleksandar Petrovic não deve ficar até Los Angeles

O técnico da seleção brasileira de basquete Aleksandar Petrovic foi destaque no programa Hello LA do SporTV. Em entrevista, ele falou sobre seus planos para o futuro da equipe. E indicou que não será o técnico nos Jogos de Los Angeles 2028. O treinador croata quer preparar a equipe para uma mudança de comando. Ele acredita que um técnico brasileiro deve assumir a seleção.

“Eu não vou ser o treinador da seleção nos Jogos Olímpicos. Em vez disso, eu vou preparar a equipe. Então, um técnico brasileiro vai liderar a seleção nos Jogos Olímpicos,” disse Petrovic.

Ainda não há confirmação de um novo técnico. Contudo, o nome de Tiago Splitter é discutido. O ex-jogador é atualmente técnico da seleção. Além disso, Splitter também comanda o Paris Basketball. Ele já foi assistente técnico do Brooklyn Nets na NBA.

Marcelinho Machado, comentarista do Grupo Globo, elogiou Splitter durante o programa. Machado destacou a liderança e o conhecimento técnico de Splitter.

“Tiago é muito sério e querido por todos. Isso é importante para um treinador. Ele não é um líder com hierarquia imposta. Ele sabe que é o líder, mas conquista as pessoas com seu jeito e conhecimento. Isso é o mais importante,” comentou Marcelinho.

Petrovic na Seleção Brasileira

Aleksandar Petrovic tornou-se o técnico da seleção brasileira de basquete em 2017. Como atleta, ele jogou por grandes clubes da antiga Iugoslávia e na seleção nacional. Fora das quadras, foi assistente e depois treinador da seleção da Croácia. Sob seu comando, a Croácia se classificou para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Desde que chegou ao Brasil, Petrovic teve resultados médios. Em 2019, viveu seu auge. Nesse ano, ele classificou a seleção para a Copa do Mundo e venceu a Grécia de Giannis Antetokounmpo.

Durante sua estadia, o treinador ajudou a renovar a seleção. Ele trouxe jovens talentosos como Yago Mateus, Bruno Caboclo e Didi Louzada. Isso tornou o estilo de jogo do Brasil mais moderno e ágil.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Petrovic dirigiu o Brasil nas eliminatórias. Mas a equipe não conseguiu se classificar. Então, Gustavo de Conti substituiu Petrovic para o ciclo de Paris. Porém, 100 dias antes das Olimpíadas, a CBB decidiu recontratar Petrovic. Em Paris, a seleção teve uma primeira fase positiva. Mas foi eliminada pelos Estados Unidos, que se tornaram os campeões do torneio.

