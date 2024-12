Técnica da WNBA assume seleção brasileira feminina de basquete

A Seleção Brasileira Feminina de Basquete anunciou um nome conhecido da WNBA como treinadora principal. A ex-Chicago Sky, Pokey Chatman, assume o comando da seleção para o ciclo olímpico de Los Angeles. Aos 55 anos, ela conta com 14 anos de bagagem na liga dos Estados Unidos e uma currículo de destaque no esporte.

“Estou honrada por ter sido escolhida para liderar a Seleção Brasileira para o próximo Ciclo Olímpico. Começaremos a trabalhar de cara em nosso processo de retorno ao cenário mundial do basquete feminino”, destacou a técnica.

Em sua carreira, Chatman passou por Chicago Sky e Indiana Fever como treinadora e dirigente. Atualmente, ela atua como assistente e GM do Seattle Storm. Além disso, já colaborava como consultora técnica da CBB desde julho. No novo papel, a ex-WNBA se torna a primeira mulher técnica da Seleção Brasileira de Basquete desde Maria Helena Cardoso.

“Meu sonho é ajudar a restaurar o basquete feminino brasileiro e nos tornarmos um dos países mais relevantes e referência do nosso jogo. Sim, é um processo, e abraçaremos cada aspecto com a atenção necessária aos detalhes. O objetivo é o sucesso em LA 2028, mas nossos olhos estão voltados para as próximas competições”, afirmou Chatman.

O primeiro desafio de Pokey será a Copa América. O torneio continental acontece entre junho e julho de 2025, em Santiago, no Chile. O Brasil, aliás, é o atual campeão do torneio e busca defender o título conquistado em 2023.

A técnica assume também a responsabilidade de reestruturar o elenco. Desse modo, pretende aproveitar Érika, Damiris e Clarissa para capacitar as mais jovens. São os casos de Kamilla Cardoso e Stephanie Soares, ambas na WNBA.

“Estou animada com nossa nova geração de jogadoras. Afinal, elas aprenderão e crescerão junto com nossas veteranas. Muitas dessas jovens já estão competindo em alto nível nos Estados Unidos. Então, terão um grande impacto no grupo”, completou.

Por fim, a comissão técnica contará com Léo Figueiró, do técnico Vasco, e Bruna Rodrigues, do Blumenau, como assistentes. Enquanto isso, Vita Haddad segue como preparador físico.

