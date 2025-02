NBA: Para tratar lesão, Joel Embiid pode fazer procedimento raro

A lesão no joelho de Joel Embiid tem atrapalhado a temporada do Philadelphia 76ers na NBA. Com o craque participando de menos de 20 partidas o Sixers está fora da zona de classificação ao play-in. Há algumas semanas, ele já havia admito que não sabia como solucionar seu problema físico. Mas agora, o pivô e os médicos da franquia estão estudando um tratamento raro para o joelho.

A informação é de Marcus Hayes, do jornal Philly Inquirer. Segundo o jornalista, o fato de Embiid ter ficado no banco no quarto período da partida do último sábado (22), contra o Brooklyn Nets, foi o motivo do jogador ir atrás do tratamento. O técnico Nick Nurse admitiu que a equipe estava melhor sem o pivô em quadra.

De acordo com Hayes, o plano original era deixar Embiid se acostumar a jogar com as dores. O exemplo dado seria o de Dwyane Wade, que no final de sua carreira, jogava mesmo lesionado e com injeções de plasma. No entanto, a ideia caiu por terra vendo que o jogador não se acostumava.

Agora, então, o craque pode fazer uma substituição de menisco, terapia de baixa dose de radiação ou ainda uma osteotomia. A última é quando os médicos quebram um osso na costela, para então realinhar outro osso que vem dando trabalho. No caso de Joel Embiid, o do joelho.

Ainda segundo o jornalista, qualquer uma das opções é arriscada, em especial se tratando da situação de Embiid. Afinal, o que deveria ter sido uma lesão de retorno rápido e padrão, já se estende há mais de uma ano, só dando folga durante as Olímpiadas de Paris, quando o pivô foi campeão.

Embiid sugeriu há duas semanas que talvez precise de outra cirurgia na articulação. “Preciso resolver o problema e então voltarei àquele nível”.

A temporada de Joel Embiid na NBA, graças à lesão, tem piora nas médias de todas as estatísticas. Além disso, a inconstância, jogando jogos “soltos”, também atrapalha a situação. No total, a equipe tem apenas 20 vitórias, contra 37 derrotas, duas posições atrás do play-in. Dessa forma, os olhos começam a se virar para perder de propósito. Isso porque caso o 76ers tenha a escolha de 1 a 6 no draft, é dele. Do contrário, será do Oklahoma City Thunder.

