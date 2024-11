Após um mês de NBA, Nikola Jokic é o líder pelo MVP

O astro Nikola Jokic encerrou o primeiro mês da NBA na liderança para o prêmio de MVP. A liga divulgou nesta sexta-feira (29) a atualização da corrida para a principal premiação individual da temporada. Desse modo, o sérvio completou a terceira semana seguida como favorito para o seu quarto prêmio na carreira.

O sérvio encerrou a semana com médias de 29.7 pontos, 13.1 rebotes e 10.6 assistências na temporada. Os números provam um desempenho absurdo do pivô do Denver Nuggets. Além de aparecer no top-3 de pontos e top-2 de passes, ele ainda lidera em rebotes. Por fim, ele tem média de 37.4 minutos por jogo, sendo a quarta maior marca da temporada.

As médias comprovam como o sérvio tem liderado o Nuggets na temporada. Enquanto Jamal Murray e Michael Porter Jr. seguem em um ano incostante, o europeu é o responsável pela campanha de dez vitórias e sete derrotas. Desse modo, os números colocam Nikola Jokic como franco favorito ao MVP da NBA.

Publicidade

Na segunda colocação aparece Jayson Tatum, do Boston Celtics. Ainda em alta na equipe com a segunda melhor campanha da NBA, o astro celta caiu de rendimento em relação a semana passada. Ainda assim, tem médias de 28.4 pontos, 8.2 rebotes e 5.8 assistências.

Leia mais!

O pódio completa com Anthony Davis. Antigo lider da corrida há quatro semanas, o pivô sofreu uma lesão e desfalcou o Los Angeles Lakers por alguns jogos. Entretanto, ele retornou em alto nível e é o líder da franquia que ocupa a quinta posição no disputado Oeste. Por enquanto, suas médias são de 29.2 pontos e 11.5 rebotes. Além disso, o astro tem sido um dos melhores defensores da liga, com 1.9 toco.

Publicidade

Por fim, Victor Wembanyama e LaMelo Ball são as novidades no ranking. O francês aparece na sétima colocação, uma vez que liderou uma grande semana do San Antonio Spurs. O craque do Charlotte Hornets, por sua vez, vem de uma semana com jogos de 50 e 44 pontos, sendo um dos principais cestinhas na temporada.

Confira o ranking completo da corrida ao MVP

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2. Jayson Tatum (Boston Celtics)

3. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

6. Kevin Durant (Phoenix Suns)

7. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

8. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

9. Stephen Curry (Golden State Warriors)

10. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA